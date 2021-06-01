Gelinim Mutfakta Esra yarışmadan ayrıldı mı, Esra neden yok, hastalığı ne?

Gelinim Mutfakta adlı programda dikkat çeken isimlerden biri olan Esra’nın dün rahatsızlanması üzerine bugün yeni bir yarışmacı geldi. Esra’nın programdan ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.
Esra yerine yeni yarışmacı kim olacak?
Safra kesesi ameliyatı yüzünden yarışmadan ayrılan Esra, yerine gelecek bir gelin belirledi. Esra'nın belirlediği gelini görenler çok şaşırırken, Seda Sayan çok mutlu oldu. Esra, yapım görevlisi ve belirlediği yarışmacı ile görüntülü konuşup kararını nasıl verdiğini açıkladı.
Son Güncelleme: 01.06.2021 20:24