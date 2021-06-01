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Gelinim Mutfakta Esra yarışmadan ayrıldı mı, Esra neden yok, hastalığı ne?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en dikkat çeken yarışmacılarından Esra’nın dün rahatsızlanması nedeni ile bugün yerine yeni yarışmacı geldi. Esra’nın yerine yeni yarışmacının gelmesi ile Esra’nın yarışmadan ayrılıp ayrılmadığını merak konusu oldu. Peki Esra yarışmadan ayrıldı mı? Esra yarışmada neden yok? İşte detaylar…

01 Haziran 2021 Salı 20:24
Gelinim Mutfakta Esra yarışmadan ayrıldı mı, Esra neden yok, hastalığı ne?
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Gelinim Mutfakta adlı programda dikkat çeken isimlerden biri olan Esra’nın dün rahatsızlanması üzerine bugün yeni bir yarışmacı geldi. Esra’nın programdan ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.

Esra dün yarışmada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Daha sonar gün içinde programa tekrar katılan Esra, bugünkü bölümde yer almadı. Yarışmadan ayrılan Esra, dün yaptığı açıklamaya göre safra kesesinde taş olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemişti. Çocukları nedeniyle ameliyatı ertelediğini açıklaması ise izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. Bugün yayınlanan programa gönderdiği sesli mesajla tedavisine başlayacağını bildiren Esra, yerine yarışacak olan yarışmacıyı da belirledi. 

Esra yerine yeni yarışmacı kim olacak?

Safra kesesi ameliyatı yüzünden yarışmadan ayrılan Esra, yerine gelecek bir gelin belirledi. Esra'nın belirlediği gelini görenler çok şaşırırken, Seda Sayan çok mutlu oldu. Esra, yapım görevlisi ve belirlediği yarışmacı ile görüntülü konuşup kararını nasıl verdiğini açıkladı.


Son Güncelleme: 01.06.2021 20:24
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