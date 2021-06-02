İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?

Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın sunduğu hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında geçtiğimiz pazartesi beklenmedik bir olay yaşanmıştı. Yarışmacılardan Esra program esnasında fenalaşarak hastane kaldırılmıştı. Herkesi korkutan olay sonrasında izleyenler Gelinim Mutfakta Esra’ya ne oldu, neden yok? Ne ameliyatı oldu? sorularını merak etmeye başladı. Yaşanan üzücü olayın detayları ve merak edilenler haberimizde.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:59
Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?
Takip Et:

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programı başarı sanatçı Seda Sayan tarafından sunuluyor. Gelinlerin kayınvalideleri ile katıldıkları yarışma programında gelinler yaptığı yemekleri kayınvalidelerine beğendirmeye çalışıyor. En yüksek puanı alanların ödül aldığı programda geçtiğimiz pazartesi herkesi korkutan bir olay yaşandı.  Yarışmacılardan Esra aniden fenalaştı ve program ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastane kaldırıldı.

Gelinim Mutafta Esra’ya ne oldu, programdan neden ayrıldı?

Gelinim Mutafta yarışmacılarından Esra pazartesi yayınlanan bölümde yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığını bildirerek herkesi üzdü. Yayında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle apar topar hastaneye kaldıran yarışmacıya ilk müdahaleyi programın sağlık ekipleri yapmıştı. Esra gün içerisinde programa tekrar katılsa da geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile yarışma programında ayrılacağını bildirdi.

Gelinim Mutfakta Esra yaptığı açıklamada safra kesesinde taş olduğunu ve ameliyat olmak zorunda olduğunu söyleyerek herkesi üzdü. Çocukları nedeniyle uzun yıllardır olan hastalığını ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Esra program sırasında yarışmacılara ve ekran karşısındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. 

Gelinim Mutafta da yeni yarışmacı kim olacak?

Gelimim mutfakta Esra’nın ayrılışının ardından yerine katılacak yarışmacını kim olacağı da merak konusu oldu. Programa sesli bir mesaj gönderen eski yarışmacı Esra yerine katılacak yarışmacı olarak Ayten’i seçtiğini söyleyerek herkesi şaşırttı.  Esra yapım görevlileri ve yerine belirlediği yarışmacı Ayten ile görüntülü konuşup bu kararı nasıl verdiğini anlattı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta Esra Neden Yarışmadan AyrıldıGelinim Mutfakta Esranın Sağlık Sorunu Ne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak?
Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak?
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler
Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?
Giacomo Raspadori kimdir, hangi takımda oynuyor? Raspadori kaç yaşında?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm ATV canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle TAMAMDIR
Dogecoin Coinbase ne zaman, hangi tarihte listelenmeye başlayacak?
MEB İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB il dışı atama tarihleri takvimi
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Engelli çalışan erken emeklilik şartları nelerdir? 2021
İlköğretim (5.6.7.8 sınıf) Lise (9.10.11.12. sınıf) Takdir teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır?
Bu yıl okullarda takdir teşekkür belgeleri verilecek mi? Karneler internetten mi alınacak?
Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?
Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'ın hayatı
Acemi Anneler dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Kanal D'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
ÇYDD burs başvuru formu nasıl doldurulur? 2021 ÇYDD burs gerekli belgeler
Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti ATV
2 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışında ne var?
Bugün hangi maçlar var? 2 Haziran 2021 Çarşamba maç programı
Boban Tomovski kimdir, nereli? Boban neden yakalandı, neden göz altına alındı?
Masum 437. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.