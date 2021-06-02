Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programı başarı sanatçı Seda Sayan tarafından sunuluyor. Gelinlerin kayınvalideleri ile katıldıkları yarışma programında gelinler yaptığı yemekleri kayınvalidelerine beğendirmeye çalışıyor. En yüksek puanı alanların ödül aldığı programda geçtiğimiz pazartesi herkesi korkutan bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Esra aniden fenalaştı ve program ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastane kaldırıldı.

Gelinim Mutafta Esra’ya ne oldu, programdan neden ayrıldı?

Gelinim Mutafta yarışmacılarından Esra pazartesi yayınlanan bölümde yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığını bildirerek herkesi üzdü. Yayında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle apar topar hastaneye kaldıran yarışmacıya ilk müdahaleyi programın sağlık ekipleri yapmıştı. Esra gün içerisinde programa tekrar katılsa da geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile yarışma programında ayrılacağını bildirdi.

Gelinim Mutfakta Esra yaptığı açıklamada safra kesesinde taş olduğunu ve ameliyat olmak zorunda olduğunu söyleyerek herkesi üzdü. Çocukları nedeniyle uzun yıllardır olan hastalığını ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Esra program sırasında yarışmacılara ve ekran karşısındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Gelinim Mutafta da yeni yarışmacı kim olacak?

Gelimim mutfakta Esra’nın ayrılışının ardından yerine katılacak yarışmacını kim olacağı da merak konusu oldu. Programa sesli bir mesaj gönderen eski yarışmacı Esra yerine katılacak yarışmacı olarak Ayten’i seçtiğini söyleyerek herkesi şaşırttı. Esra yapım görevlileri ve yerine belirlediği yarışmacı Ayten ile görüntülü konuşup bu kararı nasıl verdiğini anlattı.