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Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’nın yeni haftada katılacak olan gelin adayı belli oldu. Eski yarışmacı Esra Birinci tekrar yarışmada mücadele edecek. Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir, Esra Birinci kaç yaşında, nereli, Esra Birinci İnstagram hesabı nedir gibi soruların yanıtı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor

29 Mart 2021 Pazartesi 16:11
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
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Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz haftanın elenen gelini Seda olacakken son anda yarışmacı gelin Dudu’nun sağlık sorunları yaşamasından dolayı yarışmadan çekilmesi sonucu, Seda yarışmada kalmaya devam ederek farklı bir eleme haftası yaşandı. Yeni gelen haftayla birlikte 29 Mart tarihinde yayınlanacak programda elenen gelinin yerine gelecek gelin adayı ise tanıdık bir yüz oldu. Eski yarışmacılardan Esra Birinci yarışmada tekrar yer aldı. Kayınvalidesi Fatma hanımla ile birlikte sürpriz bir şekilde stüdyoya giren Esra Birinci, pazartesi yayınından itibaren kayınvalideler olan Yasemin Gökçe, Nurten Kuşatan ve Neriman hanıma karşı yarışacak.

Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir?

4 yıllık evli, 26 yaşındaki Esra Birinci iki çocuk annesidir. Hangi okul olduğu bilinmemekle birlikte ekonomi mezunudur. Aslen Trabzonlu olan gelin Esra Birinci yarışmaya Samsun’dan katılmıştır. Eşi Fatih Birinci ile 2016 yılından beri evlidirler. Esra Birinci ve kayınvalidesi Fatma Hanım, 10 Bin TL’lik büyük ödül ve çeyrek altınları kazanmak için tekrar ekranların önünde yarışacak.



Son Güncelleme: 29.03.2021 16:11
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Kanal DGelinim MutfaktaEsra Birinci
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