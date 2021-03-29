Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı

Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir?

ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yarışma programıhafta içi her gün Seda Sayan’ın sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz haftanın elenen gelini Seda olacakken son anda yarışmacı gelin Dudu’nun sağlık sorunları yaşamasından dolayı yarışmadan çekilmesi sonucu, Seda yarışmada kalmaya devam ederek farklı bir eleme haftası yaşandı. Yeni gelen haftayla birlikte 29 Mart tarihinde yayınlanacak programda elenen gelinin yerine gelecek gelin adayı ise tanıdık bir yüz oldu. Eski yarışmacılardanyarışmada tekrar yer aldı. Kayınvalidesi Fatma hanımla ile birlikte sürpriz bir şekilde stüdyoya giren Esra Birinci, pazartesi yayınından itibaren kayınvalideler olan Yasemin Gökçe, Nurten Kuşatan ve Neriman hanıma karşı yarışacak.

4 yıllık evli, 26 yaşındaki Esra Birinci iki çocuk annesidir. Hangi okul olduğu bilinmemekle birlikte ekonomi mezunudur. Aslen Trabzonlu olan gelin Esra Birinci yarışmaya Samsun’dan katılmıştır. Eşi Fatih Birinci ile 2016 yılından beri evlidirler. Esra Birinci ve kayınvalidesi Fatma Hanım, 10 Bin TL’lik büyük ödül ve çeyrek altınları kazanmak için tekrar ekranların önünde yarışacak.