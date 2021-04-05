Gelinim Mutfakta Ece ve kayınvalidesi Sevda kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Ece ve kayınvalidesi Sevda hakkında bilgiler

Gelinim Mutfakta programındaki Ece ve kayınvalidesi Sevda kimdir?

Yarışmaya Kocaeli ilinden katılmaktadırlar. Ece 22 yaşındadır ve 5 yıldır aşçılık yapmaktadır. Sevda hanımın oğlu ile sözlüdür.

Gelinim Mutfakta nedir?

12 Mart 2018 yılından itibaren yayınlanan program, 4 gelin ve kayınvalideleri ile yemek yaparak yarıştıkları bir platformdur. Yarışma her hafta içi Kanal D ekranlarına gelmektedir. 5 gün boyunca, her gün farklı yemekler yapan gelin adayları, yemeklerini kayınvalidelere tattırır. Kayınvalideler gelinlerin yemeklerine puan verir. Gün içerisinde en yüksek puanı alan gelin, 1 çeyrek altın kazanır. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı olan yarışmacı gelin, altın bilezik kazanır. En düşük puanı alan gelin ve kayınvalide ise yarışmadan ayrılır.