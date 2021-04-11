Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne, ne zaman dönecek?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan yemek programı Gelinim Mutfakta’danın yarışmacılarından Dudu, geçtiğimiz bölümlerde kendi isteği ile programdan ayrılmıştı. Hastalığından dolayı tedavi görmeye başlayan genç yarışmacı Dudu bir süre yarışmada yer almayacak. Gelinim Mutfakta’nın bugün yayınlanan bölümünde yarışmacı programa telefon ile bağlandı. Yarışmacının konuşması boyunca stüdyoda duygulu anlar yaşandı.

Gelinim Mutfakta Dudu’nun hastalığı ne?

Daha 18 yaşında olan Dudu yarışmaya katıldığı günden bu yana almış olduğu yüksek puanlar ile dikkatleri üstüne topluyordu. Fakat hastalığı nedeni ile hafta finalinde yüksek puan almış olmasına rağmen yarışmadan kısa bir süreliğine çekilmişti. Hastalığından dolayı yarışmadan ayrılan Dudu şuanda tedavi görüyor.

Dudu’nun sağlık sorununun ne olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Gelinim Mutfakta Dudu yarışmaya ne zaman dönecek?

Mersin Tarsus’tan yarışmaya katılan Dudu, tedavisi bittikten sonra önümüzdeki hafta yarışmaya yeniden döneceğini açıkladı.