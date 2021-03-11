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Gelinim Mutfakta Dudu kimdir? Dudu kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Dudu kimdir Dudu kaç yaşında, nereli

11 Mart 2021 Perşembe 15:22
Gelinim Mutfakta Dudu kimdir? Dudu kaç yaşında, nereli?
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Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 5 gelin adayının yarıştığı programda kaynanalar gelinlerinin yaptığı yemekleri değerlendiriyor. Programın yeni haftasında Dudu gelin merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta Dudu Gelin kimdir?

Yarışmaya bu hafta yeni katılan Dudu gelin ve kaynanası Nuray, yarışmaya Mersin’den katılıyor. İddiasını yarışmaya katıldığı ilk gün ortaya koyan Dudu gelin, henüz 18 yaşındadır. Yaşının küçük olmasıyla dikkat çeken Dudu gelin yemeklerine ise çok güveniyor.

Dudu’nun eşi kendisinin sözlü oldukları dönem bir başkasıyla konuştuğunu söylemesi dikkat çekmişti. Eşinin önceki sözlüsünü sevmediği belirten Dudu gelin eşiyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Yarışmada oldukça iddialı olan genç yarışmacının performansı merak ediliyor. Mersin ve Akdeniz yöresine ait yemekleri yapması beklenen Dudu gelin yemekleriyle yaşının küçük olduğun söyleyenlere yanıt vereceğini söyledi.




Son Güncelleme: 11.03.2021 15:22
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DuduGelinim Mutfakta
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