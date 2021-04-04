Gelinim Mutfakta başvuru şartları ve başvuru formu

Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta yarışmasının başvuru şartları ve başvuru formu herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta yarışması başvuru formu

Kanal D ekranlarının herkes tarafından sevilen ve izlenen günlük programı Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta oldukça beğenilen yarışmalar arasında yer alıyor. Hafa içi her gün izleyici karşısına çıkan program, gelin ve kaynanaların olduğu bir yarışmadır. Program formatı, alışılagelmiş yemek yarışmaları formatından oldukça farklıdır. Büyük bir rekabet yarışması olan gelinim mutfakta, hafta içi izleyici rekorları kıran bir TV programıdır. Herkes tarafından sevilen programa katılım yapmak için başvuru yapılması gereklidir. Eğer başvuruda istenilen gerekli şartlar sağlanırsa başvurunuza dönüş yapılmaktadır.

Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta yarışması hakkında bilgi

Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta TV programı, hafta içi her gün yayınlanır. Yemek yarışması olan bu programda gelin ve kayınvalide birlikte yarışırlar. Gelinler, formatta belirlenen yemekleri aynı oranda malzemeleri kullanarak hazırlamaya çalışırlar. Yemeklerin nasıl yapılması gerektiği konusunda gerekli olan tüm bilgiler gelinlere anlatılır. Her geline eşit malzeme verilir ve gelinlerin bu malzemeleri kesinlikle kullanmaları gerekir. Eksik malzeme kullanana gelinlerin puanları eksiltilir. Gelinler yemek yaparken kayınvalideler, izleme odasından onları izler.

Yarışmacı gelinlere yapmaları istenilen yemekler için belirli süreler verilir. Bu sürenin sonlarına doğru kayınvalidelerin izleme odası kapatılır. Bu şekilde gelinleri izlemeleri engellenmektedir. Yemeklerin tamamlanmasının ardından kayınvalideler gelinlerin yaptıkları yemekleri tatmak için sırayla gelirler. Yemekler, 1 ila 5 puan arasında tabakların üzerine puanlamalar yapılır. Kayınvalidelerin, 1 ve 5 puanını mutlaka kullanmaları gerekir. Puanlar verildikten sonra 1 ve 5 puana sahip olan tabaklar, en sona kalacak şekilde kaldırılır. Hangi tabağın hangi geline ait olduğu tabakların altında yazılıdır. Program formatına göre yarışmada dört gelin ve 4 kayınvalide yarışırlar.

Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta yarışması ne zaman yayınlanıyor?

Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta yarışması, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 13:00’de yayınlanmaktadır.

Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta yarışmasının ödülü nedir?

Gelinim mutfakta yarışmasında her gün en yüksek puanı alan gelin adayı çeyrek altının sahibi olur. Hafta boyunca gelinlerin aldığı puanların toplamı ise Cuma gününde verilen beş altın bilezikle ödüllendirilir. Haftalık puan tablosuna göre en yüksek puana sahip olan gelin beş altın bileziği alırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalide yarışmadan elenir. Elenen yarışmacıların yerlerine ise her Pazartesi günü bir yenisi eklenir.

Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta yarışmasının başvuru şartları neler?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta programına katılmak isteyenlerin gelin ve kayınvalide olmaları gerekmektedir. Bu şarttan dolayı gelin ve kayınvalide olunmadan yarışmaya katılmak mümkün değildir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin gerekli başvuru formunun doldurmaları gereklidir. Doğru ve eksiksiz olarak doldurulan başvuru formunun onaylanmasının ardından program tarafından başvuran kişilere kısa bir süre içinde geri dönüş yapılmaktadır. Bununla beraber yarışmaya başvuru yapmak isteyen gelin ve kayınvalideler, yemek yaptıkları sırada çektikleri resim ve videolar ile başvurularında bunları kullanabilirler.

Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta yarışmasının başvuru formu ve iletişim bilgileri

Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta yarışmasına başvuruda bulunmak isteyen kişilerden talep edilen formu doldurmaları gereklidir. Formda doldurulması gereken yerler ise;

Gelin adayının fotoğrafı

Kayınvalidenin fotoğrafı

Gelin adayının adı soyadı

Gelin adayının doğum tarihi

İkamet adresi

İletişim numarası

E-Mail adresi

Nişanlılık ya da evlilik durumu

Evli iseniz ne kadar zamandır evli olduğunuz

En güzel şekilde yaptığınız yemekler

Kayınvalideniz ile aranızdaki ilişki

Formda yer alan yukarıdaki yerleri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yarışmaya katılmak isteyenlerden evli olma şartı aranmamaktadır. Nişanlı olan gelin adayları da yarışmaya başvuruda bulunabilirler. Kanal D’nin resmi sayfasından ya da buraya tıklayarak başvuru formunu doldurup gönderebilirsiniz. Başvuruda bulunan kişilerin kendilerinden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmaları gereklidir. Başvuruda bulunan kişilerin başvuruları incelenerek yarışma tarafından geri dönüş sağlanmaktadır.