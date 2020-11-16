Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yarışmalarından Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ederken son bölümde Aysun ve Nurten’in olmaması pek çok kişiyi meraklandırdı. Gelinim Mutfakta hayranları Aysun ve Nurten’in neden programda olmadığı konusunda araştırma yapmaya devam ediyor.

Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten neden yok?

Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten kimdir?

Gelinim Mutfakta programında yarışmacı olan Aysun ve Nurten ikilisinden Nurten hanım geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatı olmuştur. Bu yüzden programa katılamayan Nurten hanım yeni bölüme video göndererek durumunu açıkladı. Aynı zamanda Nurten hanım en kısa sürede sağlığına kavuşarak programa katılmak istediğini belirtti.

Mutfakta başarılı olduğuna inanan Aysun Kuşatan 24 yaşında bir üniversite öğrencisidir. Aslen Sakaryalı olan Aysun 5 yıldır evlidir ve 4 yaşında bir oğlu vardır yarışmaya İstanbul Pendik’ten katılan Aysun Kuşatan pratik, çözüm sunan ve hırslı olarak tanındığını söylemektedir.

Aysun hanımın kayınvalidesi ise Nurten hanımdır. Daha öncesinde Zuhal Topal’la Sofrada programına katılan Nurten hanımın kamera önü deneyimi bulunmaktadır.