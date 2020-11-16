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Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten neden yok?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı yarışma programlarından bir tanesi olan Gelinim Mutfakta'da Aysun ve Nurten hanımın olmamaları merak edildi. Pek çok Gelinim Mutfakta izleyicisi Nurten ve Aysun'un neden yeni bölümde olmadığını araştırmaya başladı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 23:04
Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten neden yok?
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Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yarışmalarından Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ederken son bölümde Aysun ve Nurten’in olmaması pek çok kişiyi meraklandırdı. Gelinim Mutfakta hayranları Aysun ve Nurten’in neden programda olmadığı konusunda araştırma yapmaya devam ediyor.

Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten neden yok?


Gelinim Mutfakta programında yarışmacı olan Aysun ve Nurten ikilisinden Nurten hanım geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatı olmuştur. Bu yüzden programa katılamayan Nurten hanım yeni bölüme video göndererek durumunu açıkladı. Aynı zamanda Nurten hanım en kısa sürede sağlığına kavuşarak programa katılmak istediğini belirtti.

Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten kimdir?

Mutfakta başarılı olduğuna inanan Aysun Kuşatan 24 yaşında bir üniversite öğrencisidir. Aslen Sakaryalı olan Aysun 5 yıldır evlidir ve 4 yaşında bir oğlu vardır yarışmaya İstanbul Pendik’ten katılan Aysun Kuşatan pratik, çözüm sunan ve hırslı olarak tanındığını söylemektedir.

Aysun hanımın kayınvalidesi ise Nurten hanımdır. Daha öncesinde Zuhal Topal’la Sofrada programına katılan Nurten hanımın kamera önü deneyimi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 23:04
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Gelinim MutfaktaNurtenAysunNeden Yok
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