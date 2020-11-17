Gelinim Mutfakta Aysun neden yok, neden ayrıldı? Aysun neden yarışmadan gitti?

Gelinim Mutfakta Programında yer alan Aysun neden yok? Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten Bugün ekranlara gelen yayında nenden yoklardı? Programın hayranları bu ikilinin neden olmadığını merak etmeye başladı.

Gelinim Mutfakta Aysun Neden Yok?

Gelinim Mutfakta programında yer alan Nurten Hanım safra kesesinden ameliyat geçirdi. Bundan dolayı programda kendisini görememekteyiz. Bu konuya açıklık getirmek için video çekip gönderen Aysun ile Nurten en kısa sürede iyileşerek döneceklerini söyledi.

Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten Kimdir?

Programda hünerlerini sergileyerek rakiplerini geçmek için çaba gösteren Aysun Kuşatan 24 yaşının içindedir. Sakarya ilimizde dünyaya gelmiştir. Üniversite okumaktadır. 5 seneden beri evli ve 4 yaşında erkek çocuğa sahiptir. İstanbul’un Pendik bölgesinden yarışmaya dahil olmuştur.

Yarışmada kaynanası ile beraber altınları toplamak istiyor. Daha öncelerinde Zuhal Topal ile Sofrada programında da yer almışlardı.