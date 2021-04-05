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Gelinim Mutfakta Aysun neden yok, Aysun ve kayınvalidesi Nurten elendi mi?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yarışan Aysun ve kayınvalidesi Nurten'i göremeyenler merak etti. Yarışmada gelin adayları yemek yaparken kayınvalideler ise onları puanlıyordu. Aysun ve Nurten'in yeni bölümde olmaması herkesi şaşırttı. Tüm detaylar haberimizde..

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:30
Gelinim Mutfakta Aysun neden yok, Aysun ve kayınvalidesi Nurten elendi mi?
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Gelinim Mutfakta Aysun elendi mi?

5 aydır yarışmada bulunan Aysun büyük bir mücadele vermekteydi. Programın yeni bölümünü izleyenler çok şaşırdı. Yarışmada Aysun ve kayınvalidesinin olmadığını görenlerin aklına Aysun’un elenip elenmediği sorusu geldi. Gelinim Mutfakta Aysun ve kayınvalidesi Nurten elendi. Geçen hafta en düşük puanı alan Aysun, yarışmadan ayrıldı. 

Gelinim Mutfakta Aysun kimdir?

Yaptıkları yemekler ile yarışarak altın kazanmaya çalışan gelin adaylarından biri de Aysun’du. Aysun 24 yaşında ve Sakaryalı’dır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıldır evlidir ve bir oğlu vardır. İstanbul Pendik’te oturmaktadır. Daha önce de Zuhal Topal’la Sofrada programına katılmıştır.



Son Güncelleme: 05.04.2021 18:30
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Anahtar Kelimeler:
AysunGelinim Mutfakta
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