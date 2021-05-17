Gelinim Mutfakta Aynur kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Aynur Haktanır kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Aynur kimdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün Gelinim Mutfakta yarışması yayınlanmaktadır. Yarışmada gelinler yemek yapıyor, kaynanalar gelinlerinin yemeklerini bulmaya çalışarak puan veriyor. Seda Sayan’ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün birinci olan geline bir adet çeyrek altın haftanın son günü olan cuma gününde ise haftanın finali yapılarak en fazla puan alan geline 5 altın bilezik verilmektedir. En düşük puanı alan gelin ise Gelinim Mutfakta yarışmasına veda etmektedir.

Gelinim Mutfakta Aynur

Geçen haftaki finalde Yağnur gelin 5 altın bileziklerin sahibi olurken Gönül gelin yarışmaya veda etti. Bugün yarışmaya Gönül gelinin yerine yeni yarışmacılar geldi. Aynur gelin ve kayınvalidesi Gülten Hanım geldi. Peki Aynur kim? Nerelidir?

4 Temmuz 2019 yılında dünya evine girdi. Kayınvalidesinin adı Gülten Hanım. Mutlu güzel giden bir evliliği var. Adanalı olan yarışmacı çok iddialı. Kendi soyadını taşıdığı bir erkek giyim markası vardır.

