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Gelinim Mutfakta Aynur kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Aynur Haktanır kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında büyük bir ilgi ile izlenilen Gelinim Mutfakta yarışmasına bugün yeni yarışmacılar katıldı. Her gün en yüksek puanı alan geline yarışma sonrasında çeyrek altın vermektedirler. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı toplayan geline 5 altın bilezik verilmektedir. Bu hafta yeni yarışmacı olan Aynur gelin merak edilmektedir. Aynur kimdir? Kayınvalidesi Gülten Hanım kimdir? Merak ettiğiniz her şey haberimizde yer almaktadır.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:41
Gelinim Mutfakta Aynur kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Aynur Haktanır kaç yaşında, nereli?
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Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Aynur kimdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün Gelinim Mutfakta yarışması yayınlanmaktadır. Yarışmada gelinler yemek yapıyor, kaynanalar gelinlerinin yemeklerini bulmaya çalışarak puan veriyor. Seda Sayan’ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün birinci olan geline bir adet çeyrek altın haftanın son günü olan cuma gününde ise haftanın finali yapılarak en fazla puan alan geline 5 altın bilezik verilmektedir. En düşük puanı alan gelin ise Gelinim Mutfakta yarışmasına veda etmektedir. 

Geçen haftaki finalde Yağnur gelin 5 altın bileziklerin sahibi olurken Gönül gelin yarışmaya veda etti. Bugün yarışmaya Gönül gelinin yerine yeni yarışmacılar geldi. Aynur gelin ve kayınvalidesi Gülten Hanım geldi. Peki Aynur kim? Nerelidir?

Gelinim Mutfakta Aynur

4 Temmuz 2019 yılında dünya evine girdi. Kayınvalidesinin adı Gülten Hanım. Mutlu güzel giden bir evliliği var. Adanalı olan yarışmacı çok iddialı. Kendi soyadını taşıdığı bir erkek giyim markası vardır. 


Son Güncelleme: 17.05.2021 16:41
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Gelinim MutfaktaAynurKanal D
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