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Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!

Seda Sayan'la Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2021 Perşembe puan durumu ne? 8 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kim? 8 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta yarışmasında hangi gelin eleme potasına girdi. Herkes tarafından merakla Kanal D ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'la Gelinim Mutfakta yarışmasının 8 Nisan Perşembe gününün puanlamaları ve ele potasına kimin girdiği merakla araştırılıyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 17:56
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
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Herkes tarafından merakla Gelinim Mutfakta yarışmasının 8 Nisan 2021 Perşembe günü puan tablosu araştırılıyor. Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe günün birincisi olan gelin ve bugün çeyrek altını alan gelin belli oldu.

8 Nisan 2021 Perşembe Gelinim Mutfakta puan tablosu ne?

Herkes tarafından merakla araştırılan Seda Sayan’la Gelinim Mutfakta puanları sonucunda birincinin kim olduğunu herkes merakla araştırıyor. Final gününe bir adım kala 8 Nisan Perşembe gününün birincisinin kim olduğu merakla araştırılıyor. Günün birincisi ve çeyrek altını alan gelinle beraber haftalık toplam puan tablosu haberimizde.

Puanlama sonucunda bir %100 eleme potasına gidecek. Şimdilik eleme potasına en yakın gelinin Ece olduğunu, ona en yakın gelinin ise Seda ile arasında 3 puan olduğu için Ece bugün yarışmada kalabilmek için kesinlikle günün birincisi olmalı. Bu hafta yarışmaya katılan ve mektepli aşçı olduğunu, iş tecrübesi olduğunu söyleyen Ece maalesef istediği puanları Salı ve Çarşamba günleri almadığı için eleme potasına düşmek üzere.

Yarışmacı Ece bu hafta bütün elinden geleni yapması lazım ki yarışmada kalabilsin. Ece 8 Nisan Perşembe günü birinci olmak zorunda eğer birinci olmazsa ele potasına girecek.

Gelinim Mutfakta son bölüm de Ayten yine ve yeniden günü birincisi oldu. Dolayısı ile bu hafta ikinci çeyrek altını kazanmış oldu. Ayten adım adım bileziklere koşarken Esra da Ayten’in hemen peşinden gidiyor. Ayten ile Esra arasında ki rekabeti bugün 8 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta puanları sonucunda ikili arasında ki rekabete son noktayı koyacak. Daha doğrusu Ayten ile Esra arasında biri diğerinden bileziklere daha da yaklaşacak.

Kaynanalar arasında sesi güzel tartışması bugünün en çok konuşulan konuları arasında oldu. Nagehan kaynana kolist olduğunu söyleyip programın şarkısının seslendirse de Sevda kaynana aynen şöyle tepki gösterdi;  “Siz kolistsiniz ama ben solistim!” Yarışmacı kaynana Sevda’nın sözleri.

Bu sözlerin ardından Kaynana Sevda yarışmanın şarkısını oldukça iyi söyleyerek izleyicilerden tam not almayı başardı. Gerçek anlamda sesinin güzel olduğunu kanıtlayan Sevda bu hafta yarışmada kalabilmek için gelininin tabağını bularak 5 puan vermek zorunda.

Son bölümde çeyrek altını alan Ayten Neriman’ın vermiş olduğu puanların yanı sıra diğer kaynanaların aldığı yüksek puanlardan dolayı çeyrek altını almaya hak kazanan gelin oldu. Gelinim Mutfakta 8 Nisan puanlamasında kaynana Neriman yine gelininin tabağını bulup 5 puan vermek için elinden geleni  yapacak. Ayten bu hafta bilezikleri koluna takıp mevcut yarışmacılar arasında en fazla bilezik kazanan gelin ünvanlını elinden tutmak istiyor. Esra ise geldiği hafta aldığı bileziklerin sayısını bu haftada artırmanın peşinde. Şu an Toplam puan durumu sonucuna bakıldığında Ayten Esra’ya göre daha fazla puana sahip. Bugün Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puanlaması sırasında Ayten ile Esra arasında ki puan farkının daha da açıklaması bekleniyor.

Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2021 Perşembe günü puan durumu ne?

5 Nisan 2021 günü haftanın ilk bölümü başlayan yarışmada adım adım bilezikleri alacak olan gelin belli olmaya başlıyor. Seda Sayan’ın da vereceği 8 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta puanları ve puanlaması sonucunda bilezikleri alacak gelinin kim olduğu  %100 olmasa da büyük bir oranda netlik kazanacak. Bugünkü verilecek olan puanlama sonucunda toplam puan durumuna göre Gelinim Mutfakta yarışmasında 1 gelin eleme potasına girecek. Hafta başından beri gelinler arasında hem tartışma hem de rekabet giderek artıyor. Seda Sayan hafta başında beri farklı isimlere beş puan vermesi nedeniyle bugün 8 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta Puan tablosu sonucuna bakıldığında birinci ile sonuncu arasında sadece 9 puan fark var. Bugün Gelini Mutfakta 8 Nisan günü puanlamasında günün birincisi olarak bugün çeyrek altını alan gelin aynı zamanda eleme potasına girmeyecek.

8 Nisan Perşembe Seda Sayan gelinlere kaç puan verdi?

Ayten:

4

Seda:

5

Esra:

1

Ece:

2

 Kaynana Neriman’ın verdiği puanlar

Ayten: => Neriman’ın Gelini

4

Seda:

1

Esra:

5

Ece:

3

 Kaynana Sevda’nın verdiği puanlar

Ayten:

X

Seda:

X

Esra.

X

Ece: => Sevda’nın Gelinim

X

Kaynana Fatma’nın verdiği puanlar

Ayten:

X

Seda:

X

Esra: => Fatma’nın Gelini

X

Ece:

X

Kaynana Nagehan’ın verdiği puanlar

Ayten:

X

Seda: => Nagehan’ın Gelini

X

Esra:

X

Ece:

X

Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe toplam puan durumu

Ayten

4

4

X

X

X

8

Seda

5

1

X

X

X

6

Esra

1

5

X

X

X

6

Ece

2

3

X

X

X

5

Gelinim Mutfakta toplam puan durumu ( 5-9 Nisan)- Perşembe

Ayten: 51 + 8 = 59

Seda: 45 + 6 = 51

Esra : 49 + 6 = 55

Ece : 42 + 5 = 47

8 Nisan Perşembe günü Gelinim Mutfakta puanları netlik kazandıktan sonra günün birincisi olan ve çeyrek altını alan gelinin kim olduğu netlik kazanacak. Herkesin heyecanla beklediği hafta finalinde neler yaşanacağı bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.04.2021 17:56
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