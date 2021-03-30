Gelinim Mutfakta 30 Mart Salı günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 672. bölüm puan durumu

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta yeni haftanın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni haftanın ikinci gününde neler olacağı ise merak ediliyor.

Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği programda 4 gelin adayı kaynanalara yaptıkları yemekleri beğendirerek en yüksek puanı almaya çalışıyor. Programda günün en yüksek puanını alan kişi çeyrek altının sahibi olurken, haftanın birincisi ise altın bilezikle ödüllendiriliyor.

Gelinim Mutfakta son bölümde ne oldu?

Programın 29 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümünde en yüksek puanı Esra aldı. Esra 17 puanla birinci olurken 14 puanla Aysun ikinci 11’er puanla Ayten ve Seda son sırada yer aldı.

Programın bu bölümünde yeni haftaya başlarken eski yarışmacılardan kaynana Fatma Birinci yeniden yarışmaya dahil oldu.

Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 14:00’te yayınlanıyor. 30 Mart Salı gününün puan durumu da henüz açıklanmadı. Puan durumu belli olduğunda içeriğimizde bulabilirsiniz.