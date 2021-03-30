İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Gelinim Mutfakta 30 Mart Salı günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 672. bölüm puan durumu

Gelinim Mutfakta 30 Mart Salı günü kim birinci oldu sorusu merak ediliyor. İzleyiciler Kanal D Gelinim Mutfakta 672.bölüm puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı sorularını araştırıyor.

30 Mart 2021 Salı 10:07
Gelinim Mutfakta 30 Mart Salı günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 672. bölüm puan durumu
Takip Et:

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta yeni haftanın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni haftanın ikinci gününde neler olacağı ise merak ediliyor.

Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği programda 4 gelin adayı kaynanalara yaptıkları yemekleri beğendirerek en yüksek puanı almaya çalışıyor. Programda günün en yüksek puanını alan kişi çeyrek altının sahibi olurken, haftanın birincisi ise altın bilezikle ödüllendiriliyor.

Gelinim Mutfakta son bölümde ne oldu?

Programın 29 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümünde en yüksek puanı Esra aldı. Esra 17 puanla birinci olurken 14 puanla Aysun ikinci 11’er puanla Ayten ve Seda son sırada yer aldı.

Programın bu bölümünde yeni haftaya başlarken eski yarışmacılardan kaynana Fatma Birinci yeniden yarışmaya dahil oldu.

Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 14:00’te yayınlanıyor. 30 Mart Salı gününün puan durumu da henüz açıklanmadı. Puan durumu belli olduğunda içeriğimizde bulabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 10:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaKanal DPuan Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk’ten set paylaşımı!
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk’ten set paylaşımı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Sefirin Kızı Kavruk öldü mü, ölüyor mu? Edip Tepeli Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı?
Sefirin Kızı Kavruk öldü mü, ölüyor mu? Edip Tepeli Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı?
Survivor 2021 59. bölüm fragmanı 30 Mart 2021 Salı
Survivor 2021 59. bölüm fragmanı 30 Mart 2021 Salı
Jason Statham filmi Wrath of Man fragmanı yayınlandı
Jason Statham filmi Wrath of Man fragmanı yayınlandı
Uyanış Büyük Selçuklu Livya öldü mü?
Uyanış Büyük Selçuklu Livya öldü mü?

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta 30 Mart Salı günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 672. bölüm puan durumu
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk’ten set paylaşımı!
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri
Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Rüyada hamile görmek anlamı ve yorumu
Karıncaları kovmak için kullanılan doğal yöntemler
E-nabız şifresi nereden, nasıl alınır?
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri 2021
Tiktok para kazanma ne zaman açılır? Tiktok para kazanma nasıl olur?
Zabıta nasıl olunur, şartları nelerdir? 2021 Zabıtaların yetki alanları
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Alara Turan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?
Beyaz Futbol Ahmet Çakar ayrılıyor mu? Ahmet Çakar neden hakkınızı helal edin dedi?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
7307 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?
30 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
1500 TL’ye kadar alınabilecek en iyi akıllı cep telefonları
tv8 yan ekran nedir? TV8 yan ekran indir oy kullan! Yan ekran ücretli mi?
30 Mart 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
30 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.