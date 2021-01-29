Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma haftanın finali kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı?

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta’da hafta finali heyecanı yaşanıyor. Sevilen yarışmanın 29 Ocak Cuma günü hafta finalinde yarışmadan elenen kişi ve 5 altın bileziği kazanan haftanın birincisi belli olacak.

Yarışmanın 29 Ocak Cuma günü yayınlanan hafta finalinde Aysun, Esin, Zeynep ve Sibel hafta birincisi olmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Yarışmada hafta birincisi olan geline 10 bin TL değerinde olan 5 tane altın bilezik verilecek.

29 Ocak Cuma günü birinci kim oldu?

Yarışmanın bugün yayınlanan bölümünde Hacer Hanım’dan 5 puan alan Sibel Gelin günün birincisi oldu.

Yarışmada haftanın birincisi ise en yüksek puanı toplayan Zeynep gelin oldu. Zeynep aldığı 81 puanla hafta birincisi oldu. Zeynep Gelin’in ardından 79 puanla Esin Gelin ikinci oldu. En düşük puanı alan Sibel ve Aysun ise potaya kaldı. Sibel Gelin bu haftanın en düşük puanı olan 67 puanla yarışmaya veda etti.