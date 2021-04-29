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Gelinim Mutfakta 29 Nisan birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 29 Nisan Perşembe günü puan durumu

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta da 29 Nisan Perşembe günü çeyrek altını kazanmak için gelinler kıyasıya mücadele etti. Gelinim Mutfakta 29 Nisan Perşembe gününün birincisi kim olduğunu ve günün puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:30
Gelinim Mutfakta 29 Nisan birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 29 Nisan Perşembe günü puan durumu
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Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında yayınlanan ve reyting rekorları kıran, Seda Sayan’ın sunumuyla ekranlara gelen sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 29 Nisan Perşembe günü yapılan oylama ile günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belirlendi. Gelinlerin, ‘Sebzeli Börek’ yaptığı günün sonunda kayınvalideler ve Seda Sayan puanlarını verdi.

Gelinim Mutfakta 29 Nisan puan durumu ne?

Gün sonunda yapılan oylamayla 29 Nisan Perşembe gününün birincisi ve çeyrek altının sahibi Esra oldu.

Gönül: 10

Seda: 16

Dudu: 14

Esra: 18

Bugüne kadar ki gelinlerin aldığı toplam puanlar ise şu şekilde;

Gönül: 55

Seda: 67

Dudu: 55

Esra: 66

Gelinim Mutfakta 29 Nisan günü neler oldu?

Yarışmanın sunucusu olan Seda Sayan, ilginç fotoğrafların olduğunu söyleyerek bunları yarışmacılara izletiyor. Bu fotoğraflarda ise Seda’nın kayınvalidesi Nagehan Hanım’ın olduğu görünüyor. Bunun ardından Seda çok sinirlenirken kayınvalidesi ile ateşli bir tartışma yaşıyor.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:30
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