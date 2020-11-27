Gelinim Mutfakta 27 Kasım Cuma kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta Yarışma Programında 27 Kasım Günü Kim Elendi? Bilezikleri Kim Aldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında 27 Kasım günü kimin elendiği ve bilezikleri kimin aldığı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Gelinim Mutfakta yarışma programında yemekleri en lezzetli yapan gelin çeyrek altına sahip olurken bütün hafta boyunca toplamda en yüksek puanı alan bir geline 5 tane altın bilezik verilmektedir.

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni katılan Nurcan ve kaynanasını nelerin beklediği merakla bekleniyor.

Gelinim Mutfakta 27 Kasım Günü Kim Birinci Seçildi?

Gelinim Mutfakta 27 Kasım günü birincisi ve çeyrek altını alan yarışmacı belli oldu. Bugün bütün kayınvalidelerden tam puan alarak günün birinciliğini alan ve çeyrek altının sahipleri olan yarışmacılar kesinleşti.

26 Kasım Puan Tablosu ise şu şekildeydi:

Gizem: 21

Elif:17

İlayda:12

Nurcan:8

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de