Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 670. bölüm puan durumu

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta her bölümüyle çok beğeniliyor. Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ve gelinlerin kıyasıya mücadelesine sahne olan programda her hafta 4 gelin en güzel yemeği yaparak kaynanalardan en yüksek puanı almaya çalışıyor.

En yüksek puanı alan ve gün birincisi olan kişi çeyrek altının sahibi olurken, hafta finalinde toplamda en yüksek puanı alan kişi 5 altın bilezikle ödüllendiriliyor.

Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta son bölümde ne oldu?

Hafta içi her gün saat 13:00’te ekranlara gelen programda 26 Mart Cuma gününün birincisi henüz belli olmadı. Gün birincisi açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Programın son bölümünde kaynanalardan en çok puanı alan Seda ve Ayten oldu. İkili arasında gün birincisine verilecek olan çeyrek altın için kura çekildi ve kurada Ayten çıktı.

Öte yandan son bölümde puanlama sırasında kaynanalar arasında gerginlik çıktı. Seda Sayan olaylara müdahale etse de herkes yaşanan yemek tadımı sırasındaki olaylara şaşkınlıkla baktı.