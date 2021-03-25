İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...

Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 669. bölüm puan durumu

Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu sorusu yanıtını bulunuyor. İzleyiciler Kanal D Gelimin Mutfakta 669.bölüm puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı sorularını merak ediyor.

25 Mart 2021 Perşembe 12:45
Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 669. bölüm puan durumu
Takip Et:

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 669.bölümüyle 25 Mart Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor. Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma, gelinler yaptıkları yemekleri kaynanalara beğendirmeye çalışıyor.

Hafta içi her gün saat 13:00’te ekranlara gelen programda 25 Mart Perşembe günü kimin birinci olduğu merak ediliyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan programda ev hanımları yapılan yemekleri, programda yaşanan olayları ilgiyle takip ediyor.

Gelinim Mutfakta 25 Mart 2021 Perşembe kim birinci oldu?

4 gelin ve kaynananın yarıştığı programda günü en çok puanı alıp birinci tamamlayan kişiye çeyrek altın veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan kişi ise haftanın ödülü olan 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe gününün birincisi henüz açıklanmadı. Birinci belirlendiğinde haberimizde yer alacaktır.

Gelinim Mutfakta son bölümde ne oldu?

Gelinim Mutfakta’nın 24 Mart Çarşamba dün yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşanırken, Aysun ve kaynanasının bilezikleri kaybetmesi gerginlik oluşmasına neden oldu.

Dün yayınlanan bölümde Ayten 18 puanla gün birincisi oldu ve çeyrek altının sahibi oldu. Seda ise 10 puan ile gün sonuncusu oldu.

 




Son Güncelleme: 25.03.2021 12:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaKanal D25 Mart Perşembe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumiyet 5. bölüm FOX TV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Masumiyet 5. bölüm FOX TV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Benim Adım Melek 58. bölüm TRT1 canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Benim Adım Melek yeni son bölüm izle
Benim Adım Melek 58. bölüm TRT1 canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Benim Adım Melek yeni son bölüm izle
Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet fragmanı, oyuncuları ve konusu
Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet fragmanı, oyuncuları ve konusu
Yaralı Kalbim 49. bölüm fragmanı 25 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 49. bölüm fragmanı 25 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Reyting sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba! Masumiyet, Sadakatsiz, Kuruluş Osman dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Çarşamba reytingleri
Reyting sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba! Masumiyet, Sadakatsiz, Kuruluş Osman dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Çarşamba reytingleri
Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen fragmanı, oyuncuları ve konusu
Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen fragmanı, oyuncuları ve konusu

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 669. bölüm puan durumu
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
PTT kargo gönderi süresi nasıl hesaplanır? 2021
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
İnstagram 5xx server error hatası çözümü
25 Mart 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? hangi maç hangi kanalda? Tv'de canlı futbol yayınları
Tamamlayıcı emeklilik nasıl olacak? kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik ile ilgili son gelişmeler
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2021 Çoçuk okul parası nereden alınır?
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Rüyada fındık görmek ne demek, fındık görmek ne anlama gelir?
TOKİ 2021 ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları
İstanbul Sözleşmesinden neden ayrıldık? İstanbul sözleşmesi nedir? Türkiye İstanbul sözleşmesinden ayrıldı, ne değişecek?
3 Ay ertelemeli anında 45 Bin TL borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
Bugün 20 Mart Cumartesi kimin maçı var? 20 Mart hangi maçlar var?
Dünyanın en hızlı interneti nerede? Türkiye'de en hızlı internet değerleri ne?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
Alo 170 ile telefondan emeklilik sorgulama işlemi
Emekli intibak zammı 2020 ne zaman verilecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Mart 2021 Altın hesabı kar getirir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.