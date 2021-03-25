Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 669. bölüm puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 669.bölümüyle 25 Mart Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor. Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma, gelinler yaptıkları yemekleri kaynanalara beğendirmeye çalışıyor.

Hafta içi her gün saat 13:00’te ekranlara gelen programda 25 Mart Perşembe günü kimin birinci olduğu merak ediliyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan programda ev hanımları yapılan yemekleri, programda yaşanan olayları ilgiyle takip ediyor.

Gelinim Mutfakta 25 Mart 2021 Perşembe kim birinci oldu?

4 gelin ve kaynananın yarıştığı programda günü en çok puanı alıp birinci tamamlayan kişiye çeyrek altın veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan kişi ise haftanın ödülü olan 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta son bölümde ne oldu?

Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe gününün birincisi henüz açıklanmadı. Birinci belirlendiğinde haberimizde yer alacaktır.

Gelinim Mutfakta’nın 24 Mart Çarşamba dün yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşanırken, Aysun ve kaynanasının bilezikleri kaybetmesi gerginlik oluşmasına neden oldu.

Dün yayınlanan bölümde Ayten 18 puanla gün birincisi oldu ve çeyrek altının sahibi oldu. Seda ise 10 puan ile gün sonuncusu oldu.