Gelinim Mutfakta 25 Aralık bilezikleri kim aldı, kim elendi, birinci kim oldu?

Gelinim Mutfakta programında bugün yarışmacılar Helvai Hakani tatlısı yaparak kaynanalardan en yüksek puanı almaya çalıştılar. Tüm hafta puanları toplanarak en za puanı alan gelin bu hafta programa veda etti.

25 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi?

25 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’nın bugün yayınlanan bölümünde özel sebeplerden dolayıve Nurcan Hanım yarışmadan çekilerek programdan ayrıldı. Böylece haftanın en az puan alan yarışmacısı Özlem ve Elmas Hanım programa devam etti.

Gelinim Mutfakta’nın bugün yayınlanan bölümünde günün birincisi 18 puan alarak çeyrek altını İlayda kazandı. Haftanın toplam en yüksek puanını alarak bilezik kazanan gelinde 89 puan ile Gizem kazandı.