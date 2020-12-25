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Gelinim Mutfakta 25 Aralık bilezikleri kim aldı, kim elendi, birinci kim oldu?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen programlarından olan Gelinim Mutfakta yarışmasında 25 Aralık'ta yayınlanan bölümünde birinci kimin olduğuna ve kimin elendiğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 17:16
Gelinim Mutfakta 25 Aralık bilezikleri kim aldı, kim elendi, birinci kim oldu?
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Gelinim Mutfakta programında bugün  yarışmacılar Helvai Hakani tatlısı yaparak kaynanalardan en yüksek puanı almaya çalıştılar. Tüm hafta puanları toplanarak en za puanı alan gelin bu hafta programa veda etti.

25 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta’nın bugün yayınlanan bölümünde özel sebeplerden dolayı İlayda ve Nurcan Hanım yarışmadan çekilerek programdan ayrıldı. Böylece haftanın en az puan alan yarışmacısı Özlem ve Elmas Hanım programa devam etti.

25 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’nın bugün yayınlanan bölümünde günün birincisi 18 puan alarak çeyrek altını  İlayda kazandı. Haftanın toplam en yüksek puanını alarak bilezik kazanan gelinde 89 puan ile Gizem kazandı.



Son Güncelleme: 25.12.2020 17:16
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Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaIlayda
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