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Gelinim Mutfakta 21 Aralık gün birincisi kim oldu? Günün puan durumu

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında yer alan yemek yarışması programı ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Peki 21 Aralık Pazartesi tarihli gün birincisi kim?

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:27
Gelinim Mutfakta 21 Aralık gün birincisi kim oldu? Günün puan durumu
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Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışması  en çok izlenen programlar arsındaki yerini koruyor. Her hafta elemelerin yaşandığı ve yeni isimlerin yarışmaya dahil olduğu programda bugünün (21 Aralık Pazartesi) puan durumu program bitiminde netleşecek.

 

Haftanın ilk günü olan Pazartesi gelinlerden Lazanya yapılması istendi. Gün sonu çeyrek altına sahip olmak isteyen gelinler en iyi Lazanyayı kim yapacak yarışına girdi. Bu haftaya yeni başlayan yarışmacı Özlem ve kayınvalidesi Elmas hanım iddialı başlangıç yaptılar.

Gelinim Mutfakta da 21 Aralık Pazartesi gün birincisi belli olmadı.



Son Güncelleme: 21.12.2020 15:27
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Anahtar Kelimeler:
GelinimmutfaktaKanalDOnurBüyüktopçu
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