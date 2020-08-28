Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Gelinim Mutfakta yarışma programının 17 Ağustos tarihinden itibaren yayınlanması bekleniyordu. Yarışmaya dair fragmanların yayınlanmasına rağmen yarışma programı yayınlanmadı.

18-19-20 Ağustos Gelinim Mutfakta yeni sezonu neden yok? Yayından mı kaldırıldı?

17 Ağustos tarihi ile birlikte Gelinim Mutfakta adlı yarışma programının Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyordu. Program takipçileri beklenen tarih geldiğinde Kanal D ekranlarında yarışma programının yayınlanmadığını gördüğünde programın yayından kaldırıldığını düşündü.

Kanal alınan ani bir karar ile yarışma programının bu hafta başlamamasını uygun gördü. Kanal D’nin iç yapımları çerçevesinde yapılan program ileri bir tarihe kanal tarafından ertelendi.

Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak?

Kanal tarafından programın başlangıç tarihi henüz net olarak açıklanmamış olmasına rağmen, Gelinim Mutfakta’nın 24 Ağustos tarihinde yeni sezon yayın hayatına başlayacağı düşünülüyor. Bu tarihte de yayınlanmayan program en geç Eylül ayından itibaren seyircisiyle tekrardan buluşacak.