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Gelinim Mutfakta 2020-2021 yeni gelen ve elenen yarışmacılar

2020 Gelinim Mutfakta yarışma programı birbirinden farklı yarışmacıları ve yeni kuralları ile yeni sezona hazırlanıyor. Yarışmaya katılan yeni yarışmacılar izleyici tarafından dikkat çekerken, yeni kurallar ile birlikte Fatih Ürek'in puan verecek olması heyecanla karşılandı.

23 Ağustos 2020 Pazar 16:06
Gelinim Mutfakta 2020-2021 yeni gelen ve elenen yarışmacılar
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Yeni yayın sezonuna hazırlanan Gelinim Mutfakta yarışma programı birbirinden farklı yarışmacılar ile yeni sezona başlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıllarda izleyicilerden tam not alan yarışma programı yeni sezon ile birlikte yine Kanal D ekranlarında yerini alacak. Yeni sezonda birçok değişimin olacağından bahseden Fatih Ürek, yeni yarışmacılar ile çıkacakları bu yolda artık kendisinin de puan vereceğini açıkladı.

Gelinim Mutfakta 2020-2021 yeni sezon yarışmacıları

22 Mayıs 2020 tarihinde sezon finali yapan Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonuna ait detaylar gelmeye başladı. Paylaşılan fragmana göre yeni yarışmacıların olacağı program yeni sezondan yeni heyecanlar yaşatacağa benziyor. Eski yarışmacılarının olmamasından dolayı mutlu olan seyirciler, yeni yarışmacılar ile programın daha iyi olacağını düşünüyor.

Yayınlanan fragmanda 4 farklı yeni yarışmacı izleyici ile paylaşıldı. Yarışmacılar hakkında detaylı bilgiler belli olmamasına karşı gelinler ve kayınvalidelerinin resimleri ortaya çıktı.


Geçtiğimiz sezon yarışmacıları ile yeni sezonda devam etmeyecek olan Gelinim Mutfakta yarışma programında yeni yarışmacılar ile birlikte iddialı bir sezon olması bekleniyor. Yarışmacıların birbirinden hırslı ve heyecanlı olması yayınlanan fragmandan belli oluyor.

Yeni sezonda birçok değişikliğe gidecek olan yarışma programında en büyük değişiklik Fatih Ürek’in de puan verecek olması oldu. Fatih Ürek verdiği puanlar ile birlikte birinciyi değiştirebilecek.

Gelinim Mutfakta yarışması yeni gelen ve elenen yarışmacılar

Yeni sezonun başlaması ile birlikte yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta bir gelin ve kayınvalidesi elenirken onların yerine her hafta yeni yarışmacılar dahil olacak. Bu şekilde birçok kişiye yarışma imkanı sunan programı yine Fatih Ürek sunacak.



Son Güncelleme: 23.08.2020 16:06
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