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Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta yarışması 663. bölümünün çekimi yayınlanmaya başladı. Dört gelinin yemeklerle hünerlerini gösterdiği yarışmada gelinler günün sonunda çeyrek altın almak için yarışıyor. 17 Mart Çarşamba günü ise hangi yarışmacının birinci olduğu araştırılmaya başladı. İşte detaylar...

17 Mart 2021 Çarşamba 16:11
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
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Hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının 17 Mart 2021 tarihi itibarıyla 663. bölümü yayınlandı. Gelinlerin hünerlerini gösterdiği, kaynanaların ise gelinlerine yüksek puan vererek gün sonunda çeyrek altına ulaşmaya yönelik programda günün birincileri merak edilen konular arasında yerini alıyor. Severek izlenilen programın 17 Mart 2021 tarihindeki günün birincisinin kim olduğu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 

Yarışmada yaşanılan çekişmeli sürecin ve yemeklerin tamamlanmasının ardından gelinlerin puanları açıklanacak. Ayten, Aysun, Dudu ve Hilal'in kıyasıya yarıştığı programın ise birincisi belli oldu. 17 Mart Çarşamba günü yapılan yarışmada günün birincisi 20 puan ile Aysun olurken, Ayten, Hilal ve Dudu'nun piyazlarını yetiştirememesinden dolayı aldıkları puandan -2 puan kırıldı.

Gelinim Mutfakta 

17 Mart 2021 günün puanları 

Aysun:20

Ayten: 12

Hilal: 5

Dudu: 17

Gelinim Mutfakta nedir?

Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan program bir yemek yarışmasıdır. Gelinlerin birbiri ile yarıştığı ve kaynanalarının gelinlerinin yemeğini bulmaya çalışarak yüksek puan vermeye çalıştığı programda hafta içi her gün günün birincisi seçilerek birinci olan gelin çeyrek altın takarken, cuma günleri aynı zamanda haftanın birincisi seçilerek 5 altın bileziğin sahibi olmak için yarışıyor. 

Gelinim Mutfakta programının konusu nedir?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşan yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapmaktadır. 4 gelinin günün verilen yemekleri yaparak kaynanalarından yüksek puan almaya çalışıyorlar. Yüksek puana sahip olan gelin çeyrek altına sahip oluyor. Cuma günü gerçekleşen hafta finalinde ise yüksek puana sahip olan gelin 5 altın bileziğe sahip olurken, hafta sonunda düşük puana sahip olan gelin ve kaynana programdan ayrılmak zorunda kalıyor. 



Son Güncelleme: 17.03.2021 16:11
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