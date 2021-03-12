Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma kim birinci oldu, kim elendi? 12 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta’da hafta finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada bir yarışmacı kendi gününde yemeklerini sergiliyor. Cuma günü hafta finalinde ise haftanın kazanan ismi belli oluyor.

Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın 12 Mart Cuma günü hafta finali heyecanla bekleniyordu. Gelin ve kaynanaların çekişmesine sahne olan yarılmada 12 Mart Cuma günün haftanın birincisi merak ediliyor.

Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma günü birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta nedir?

Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma günü birincisi belli olur olmaz içeriğimizde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 12:45’te yayınlanan gündüz kuşağı programıdır. Programda 5 gelin haftanın birer gününde yaptığı yemekleri kaynanalara sunuyor ve kaynanalar gelinleri puanlıyor. Haftanın son gününde ise en çok puanı alan gelin hafta birincisi oluyor.

Yarışmada haftanın en az puan alan ismi yarışmadan ayrılıyor ve yarışmaya yeni haftada bir isim dahil ediliyor. Öte yandan yarışmada hafta birincisi olan kişi 5 altın bileziğin sahibi oluyor.