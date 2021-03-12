Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 12 Mart programında bilezikleri kazanan kim?

Ayten ve Dudu bu haftanın güçlü isimleri olurken geçen hafta bilezikleri kazanan Aysun, bu hafta Zeynep ile eleme potasında yerini aldı.

Aysın ile Zeynep 54 puan aldı. Ayten 65 puan alarak ikinci oldu. Dudu ise 69 puan alarak zirvede yerini aldı.

Güncel puan durumu

Dudu- 69

Ayten- 65

Saniye- 54

Ayten- 54

Bu veriler, Perşembe gününe göre hazırlanmıştır. Final bölümü Seda’nın puanlamasıyla başlayacaktır.

Zeynep: 54+10 =64

Aysun: 54+14 =68

Ayten: 65+13 =78

Dudu: 69+20 =89

Elenen isim Zeynep olurken, ödülü Dudu kazanmıştır.