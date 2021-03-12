Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 12 Mart programında bilezikleri kazanan kim?
Ayten ve Dudu bu haftanın güçlü isimleri olurken geçen hafta bilezikleri kazanan Aysun, bu hafta Zeynep ile eleme potasında yerini aldı.
Güncel puan durumu
- Dudu- 69
- Ayten- 65
- Saniye- 54
- Ayten- 54
Bu veriler, Perşembe gününe göre hazırlanmıştır. Final bölümü Seda’nın puanlamasıyla başlayacaktır.
- Zeynep: 54+10 =64
- Aysun: 54+14 =68
- Ayten: 65+13 =78
- Dudu: 69+20 =89
Elenen isim Zeynep olurken, ödülü Dudu kazanmıştır.
Son Güncelleme: 12.03.2021 18:20