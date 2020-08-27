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Gel Dese Aşk yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Gel Dese Aşk dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyordu. İzleyiciler sık sık Atv Gel Dese Aşk yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusunu gündeme getiriyor. Sevilen dizi Gel Dese Aşk 5. Yeni bölüm tanıtım tarihi belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:11
Gel Dese Aşk yeni sezon yayın tarihi belli oldu
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Ekranların sevilen dizisi Gel Dese Aşk bir süredir ara verdiği ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sevilen dizi koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara vermişti. İzleyiciler dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Dizinin yeni bölümünü için henüz net bir tarih açıklanmasa da alınan duyumlara göre dizinin 30 Ağustos tarihinde ekranlara dönmesi bekleniyor.

Henüz 4 bölümü yayınlanmış olan dizi ilk bölümleriyle izleyicilerden tam not almıştı. Dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu gibi isimler yer alıyor.

Gel Dese Aşk genel hikaye

Dizide Bahar annesi tarafından büyütülmüş bir kadındır. Bahar Murat’ın ortağı olan Barlas’ın babası olduğunu öğrenir ve hayatı baştan aşağı değişir. Barlas, Bahar’ı tersler ve hakaret ederek yanından kovar. Babasının şirketinden çıkarken bir şekilde Murat’la tanışan Bahar’ın hayatı değişecektir. Murat Bahar’a aşık olur. Ancak Murat çocuklarının annesi, ilk aşkı olan Yasemin ve Bahar’ın arasında kalacaktır.

Gel Dese Aşk dizi oyuncuları ve rolleri


Dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya ve Şebnem Bozoklu yer alıyor. Petekkaya Murat rolünü canlandırırken, Bozoklu Yasemin rolünü canlandırmaktadır. Diğer oyuncular ve rolleri şu şekildedir;

İlayda Çevik – Bahar Çetin

Öykü Gürman – Sitare Pusat

 Ertan Saban - Barlas Pusat

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:11
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Anahtar Kelimeler:
ATVGel Dese AşkDizi
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