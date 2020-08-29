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Gel Dese Aşk dizisi bitti mi, final bölümü yayınlanmayacak mı? Gel Dese Aşk neden final yaptırıldı

Gel Dese Aşk isimli dizi neden yayından kaldırıldı?

29 Ağustos 2020 Cumartesi 04:51
Gel Dese Aşk dizisi bitti mi, final bölümü yayınlanmayacak mı? Gel Dese Aşk neden final yaptırıldı
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Geçtiğimiz günlerde bir dizi daha RTÜK’e takılarak yayından kaldırıldı. Başrollerini Erkan Petekkaya ve İlayda Çevik’in paylaştığı Gel Dese Aşk isimli dizi final bölümünü bile çekemeden ekranlara veda etti. Dizinin yayından kaldırılma sebebi olarak ise dizide baba rolündeki Erkan Petekkaya’nın kızının arkadaşı ile duygusal bir ilişkide olması gösterildi.

Gel Dese Aşk isimli dizi ekranlara geldiği ilk tarihten beri çarpık ilişkileri anlatmasıyla ön plana çıkan diziler arasındaydı. Çarpık ilişkileri anlatmasıyla ünlenen dizi ile alakalı olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na oldukça fazla şikayet gittiği iddia ediliyor. Dizinin babasının kızının yakın arkadaşlarından biriyle yaşadığı duygusal birliktelik bardağı taşıran son damla oldu. Gel Dese Aşk isimli dizinin çarpık ilişkileri bununla da sınırlı kalmadı ve kızının arkadaşı ile birliktelik yaşayan babanın bu davranışını dizinin annesi görmezden geldi ve diğer insanların öğrenmesini engelledi. Dizinin konusu sosyal medyada fazlaca eleştirildi.



Son Güncelleme: 29.08.2020 04:51
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Anahtar Kelimeler:
DiziGelDeseAşk
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