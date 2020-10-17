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Gedelli Beldesi nerededir, nereye bağlı? Gerçekte Gedeli Beldesi diye bir yer var mı?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı ilk bölümü ile büyük beğeni toplarken dizinin çekildiği yer olan Gedelli beldesi merak ediliyor. Pek çok Gönül Dağı izleyicisi Gedelli beldesinin nereye bağlı olduğunu ve gerçekten böyle bir yer olup olmadığını araştırmaya başladı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 23:34
Gedelli Beldesi nerededir, nereye bağlı? Gerçekte Gedeli Beldesi diye bir yer var mı?
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TRT 1 ekranlarında 17 Ekim 2020 tarihi ile yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisinin Gedelli Beldesinde çekiliyor olması pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Gönül Dağı izleyenleri Gedelli Beldesinin neresi olduğunu araştırıyor.


Gedelli beldesi neresidir?

Gedelli beldesi İç Anadolu Bölgesinde bulunan Niğde şehrine bağlı Ulukışla ilçesinin bir köyüdür. Gedelli Beldesinde toplamda 218 kişi yaşamaktadır.

2020’de 218 kişi yaşıyor

Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer olan Gedelli beldesinde 2020 yılında yapılan sayımlarla birlikte 218 kişinin yaşadığı belirtilmiştir. Dizide bölgenin Gedelli olduğu belirtilse de Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir’e bağlı olan Sivrihisar ilçesinde yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 17.10.2020 23:34
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Gedelli Beldesi NerededirGönül Dağı DizisiTrt 1
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