Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde beklenmeyen gelişme

Yeni sezon, yeni bölüm, izleyiciyi neler bekliyor?
Geçen sezon finalinde izleyicilerini merakta bırakan dizi bu sezonda hızlı bir giriş yapıyor. Asya ve derin geçirdikleri kazadan sağ çıkıyor. Ancak derin tekerlekli sandalyeye mahkum yaşamak zorunda. Asya ise başka bir şehirde hayatına devam etmekte. Volkan yine Asya ve Derin arasında kalıyor ancak Derin tekerlekli sandalyede olduğu için onu terk edemiyor. Asya acil doktorluğu yapmakta olduğu şehirden Melih ile Baharın düğünü için gelirken yolda bir kaza geçirir ve yeni oyuncu Aras ile yolları orada kesişir. Sadakatsiz dizisinin yönetmen koltuğundaki Neslihan Yeşilyurt izleyicileri heyecanlandıracağa benziyor. Dizi yeni bölümüyle 29 eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.