Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde beklenmeyen gelişme

Yeni sezon, yeni bölüm, izleyiciyi neler bekliyor?

dizi geçtiğimiz hafta yayına başlamadığı için izleyicilerini şaşırttı ve bu sosyal medyada eleştirilmesine sebep oldu. İzleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Yeni sezonda da sürpriz gelişmeler dizinin izleyicilerinde merak uyandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken diziye yeni bir oyuncu da katılıyor. Aras rolünde oynayacak olan Berkay Ateş’in diziye hızlı bir giriş yapması bekleniyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başarılı oyunculukları ile birlikte yeni sezona 29 eylül de başlaması bekleniyor.

Geçen sezon finalinde izleyicilerini merakta bırakan dizi bu sezonda hızlı bir giriş yapıyor. Asya ve derin geçirdikleri kazadan sağ çıkıyor. Ancak derin tekerlekli sandalyeye mahkum yaşamak zorunda. Asya ise başka bir şehirde hayatına devam etmekte. Volkan yine Asya ve Derin arasında kalıyor ancak Derin tekerlekli sandalyede olduğu için onu terk edemiyor. Asya acil doktorluğu yapmakta olduğu şehirden Melih ile Baharın düğünü için gelirken yolda bir kaza geçirir ve yeni oyuncu Aras ile yolları orada kesişir. Sadakatsiz dizisinin yönetmen koltuğundaki Neslihan Yeşilyurt izleyicileri heyecanlandıracağa benziyor. Dizi yeni bölümüyle 29 eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.