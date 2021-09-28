İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde beklenmeyen gelişme

Geçtiğimiz sezon en çok izlenen başarılı dizi bu sezon ne zaman başlayacak? İzleyicilerini merakta bırakan dizinin sezona başlama tarihi. Ayrıntılar haberimizde.

28 Eylül 2021 Salı 23:00
Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde beklenmeyen gelişme
Takip Et:

Sadakatsiz dizi geçtiğimiz hafta yayına başlamadığı için izleyicilerini şaşırttı ve bu sosyal medyada eleştirilmesine sebep oldu. İzleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Yeni sezonda da sürpriz gelişmeler dizinin izleyicilerinde merak uyandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken diziye yeni bir oyuncu da katılıyor. Aras rolünde oynayacak olan Berkay Ateş’in diziye hızlı bir giriş yapması bekleniyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başarılı oyunculukları ile birlikte yeni sezona 29 eylül de başlaması bekleniyor.

Yeni sezon, yeni bölüm, izleyiciyi neler bekliyor?

Geçen sezon finalinde izleyicilerini merakta bırakan dizi bu sezonda hızlı bir giriş yapıyor. Asya ve derin geçirdikleri kazadan sağ çıkıyor. Ancak derin tekerlekli sandalyeye mahkum yaşamak zorunda. Asya ise başka bir şehirde hayatına devam etmekte. Volkan yine Asya ve Derin arasında kalıyor ancak Derin tekerlekli sandalyede olduğu için onu terk edemiyor. Asya acil doktorluğu yapmakta olduğu şehirden Melih ile Baharın düğünü için gelirken yolda bir kaza geçirir ve yeni oyuncu Aras ile yolları orada kesişir. Sadakatsiz dizisinin yönetmen koltuğundaki Neslihan Yeşilyurt izleyicileri heyecanlandıracağa benziyor. Dizi yeni bölümüyle 29 eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.


Son Güncelleme: 28.09.2021 23:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YenisezonCanerCindorukCansuDereKanalDSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli yeni sezon açıklaması
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli yeni sezon açıklaması
Masumlar Apartmanı dizisinin babası Hikmet'i yeni bölümde ne bekliyor? Hikmet ölüyor mu?
Masumlar Apartmanı dizisinin babası Hikmet'i yeni bölümde ne bekliyor? Hikmet ölüyor mu?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı çok sevildi
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı çok sevildi
Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

29 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Eylül Çarşamba at yarışı programı
TJK 28 Eylül 2021 Salı at yarışı sonuçları
28 Eylül 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Eylül 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Eylül evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
LPG ne kadar oldu? Vatandaş yeni LPG zammına büyük tepki gösterdi
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli yeni sezon açıklaması
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2021
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Beşiktaş coin nasıl alınır?
KOSGEB 10 Milyon TL destek başvuru şartları nelerdir? İşini büyütmek isteyenlere devletten 10 milyon TL destek müjdesi
BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabirleri ve yorumları
30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Banka kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Kredi notu hesaplama işlemleri
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2021 Erken emeklilik için ipuçları
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 sgk emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 26 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.