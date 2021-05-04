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Geçen hafta Netflix'te en çok hangi diziler izlendi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından ötürü ülkemizde de tam kapanma yaşanmaya başladı. Evde zaman geçirmenin en güzel yanlarından biri olarak dizi izlemeyi tercih edenlerin tek adresi Netflix oldu. Netflix, son yıllarda Türk yapımı olan dizilere yer vermesiyle birlikte abone sayısını da arttırmış oldu. Peki, geçen hafta Netflix'de en çok hangi diziler izlendi? Siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik!

04 Mayıs 2021 Salı 00:16
Geçen hafta Netflix'te en çok hangi diziler izlendi?
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Dünya'nın en iyi yayın içeriğine sahip olanlardan biri Netflix, ülkemizde de son yıllarda en çok tercih edilen platform oldu. Pandemi döneminde evde zaman geçiren hemen herkesin aboneliği olan Netflix, içeriğine Türk yapımı dizi, film ve belgeseller eklemesiyle birlikte en çok tercih edilen platform olmayı başardı.

Geçen hafta Netflix'de en çok hangi diziler izlendi? Hep birlikte sorumuzun cevabını haberimizden öğrenelim!

En popüler dizilerin izlenme oranı giderek arttı. Bunların arasında ilk başta gelen, Reelgood kullanıcıları için Shadow and Bone (Gölge ve Kemik), fantastik tadında olan dizi, Leigh Bardugo'nun romanından oynandı. Ülkesinin savaşta olmasıyla kendi özel gücünün farkına varıyor. Büyülü biraskeri orduya eşlik ediyor. 

Ordu'da dünyanın gerçek yüzünü görür ve aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir bunu anlar. Müttefik ve düşmanların çıkarlar doğrultusunda bir olabileceklerini görüyor.

İkinci sırada ise Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında) Sarah Pinborough'nun ünlü romanından çevrilen yapım 1.sezonu gösterimdedir. Dram, gizem ve gerilim hepsini içeren meşhur dizinin IMDb 7.2 puanı vardır.

Üçüncü sırada ise This is a Robbery, The World’s Biggest Art Heist (Bu Bir Soygundur: Dünyanın En Büyük Sanat Hırsızlığı) geliyor. Belgesel, suç ve tarih hepsini içeren dizi, sanat dalında hırsızlığı ekranlara getiriyor.  IMDB puanı ise 6.5'dir.

Dördüncü olarak ise suç ve dram türünde ilk izlenenlerden olan The Serpent bulunuyor. IMDB puanı 7.7'dir. Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler vardır; Tahar Rahim, Billy Howle, Jenna Coleman ve Ellie Bamber.




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:16
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NetflixDiziGeçen Hafta
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