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Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi

Netflix kendini geliştirmek için farklı içeriklerde film ve dizilerle seyirci karşısında geçiyor. Yakın zamanda Netflix’te izleyicilerle buluşan Gece ve Gündüz adlı film birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Gece ve Gündüz filminin yapımcısı, yönetmeni, kaç dakika sürdüğü, filmin konusu, karakterleri, eleştiri ve incelemeleri, tanıtım fragmanı ve daha birçok detaya haberimizi inceleyerek ulaşabilirsiniz…

27 Kasım 2021 Cumartesi 23:22
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
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Netflix, diğer eğlence platformlarına fark atmak için kullanıcılarına yüzlerce farklı içerik sunuyor. Her gün kendini geliştirmeye devam eden Netflix yeni sezonda pek çok farklı yapım ile izleyicilerin karşısına geliyor. Bir zamanların en popüler, kült içeriklerine de yer veren Netflix kullanıcılardan tam not almayı başarıyor.

Son dönemlerde film sektöründe aksiyon komedi türündeki yapımların ilgi görmesi yapımcıların gözünden kaçmadı. Bu kapsamda birçok aksiyon filmi yapıldı ve seyircilerin beğenisine sunuldu. Bir zamanlar izlenme rekoru kıran filmlerinden Gece ve Gündüz, Netflix kullanıcıları ile buluştu.

2010 yılının gişe rekorları kıran Gece ve Gündüz eğlenceli, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Film, yaşlı teyze ve amcaların canavara dönüşen yaratıklarla verdiği savaşı anlatıyor. Başrollerinde usta oyuncuların yer aldığı Gece ve Gündüz, zaman zaman aşkı hissettiren temasıyla izleyenlerden beğeni toplamayı başardı.

Gece ve Gündüz filminin yönetmenliğini James Mangold üstleniyor. Film Cameron Diaz'ın canlandırdığı Haziran karakteri ile başlıyor. Haziran kız kardeşinin düğününe gitmek için hazırlık yaparken Tom Cruise’un canlandırdığı Roy karakteri oldukça problemli biri olarak karşımıza çıkar. Roy kunazca ve kasıtlı olarak havaalanında Haziran ile çarpışır ancak bu çarpışmalar birbirilerini son görüşleri olur.

Gece ve Gündüz film konusu

Roy ile Haziran’un kafa karıştırıcı çarpışmasının ardından tekrar bir karşılaşma beklenir. Aynı uçağa binen Roy ile Haziran bir tür flört havası sunsa da Roy’un on kişilik bu uçakta bakıştığı silahlı adamlar vardır. Haziran makyajını tazelemek ve sonrasında Roy’u öpmek için tuvalete gittiğinde olaylar başlar. Haziran Roy’u öper ancak pilotlar da dahil olmak üzere herkesin öldüğünü görür. 

Roy’un ne iş yaptığı ve Haziran’dan ne istediği ya da nasıl bir hayat bir anlayışına sahip olduğunu söylemek spoiler olacağından o kısımları atlamak daha iyi olacaktır. Fakat Roy’un Peter Sarsgaard’ın hayat verdiği CIA ajanından kaçtığını söylemek gerekir.

Bir kovalamaca gibi belli başlı konuların üzerine kurulu olan bu film aşk insanı Haziran ile hayata karşı beklentileri net olmayan Roy’un karışık ve çalkantılı hikayesine odaklanmaktadır. Roy’dan hoşlanan Haziran ile aksiyon dolu bir adamın aşk e kaçış öyküsüdür. Filmin IMDb puanı ise 6/10 şeklindedir. Kısaca aksiyon dolu bir film izlemek isteyenlerin şans verebileceği bir film denilebilir.

Gece ve Gündüz filmi oyuncuları

Filmin başrollerinde Tom Cruise, Cameron Diaz gibi birçok usta isim yer almaktadır.  Filmde dikkat çeken diğer oyuncular ise Peter Sarsgaard , Jordi Mollà, Viola Davis, Paul Dano, Falk Hentschel şeklindedir.


Son Güncelleme: 27.11.2021 23:22
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