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GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Türkiye’nin en komik filmlerinden biri olan GDO Karakedi bu akşam televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Vatandaşlarımız GDO Karakedi filminin karakterlerini, konusunu ve çekildiği yeri merak ediyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 23:07
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
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Ülkemizin başarılı komedyenlerinden biri olan Şafak Sezer’in filmi GDO Karakedi, bu akşam televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Vatandaşlarımız GDO Karakedi filminin karakterlerini, konusunu ve çekildiği yeri merak ediyor.


2012 yılında ilk kez vizyona giren GDO Karakedi filmi, milyonlarca vatandaşımız tarafından çok sevilmişti. Başarılı komedi yapımı bu akşam yeniden ekranlarda olacak.

GDO Karakedi Filmi Konusu

Balat semtinde geçen filmde 3 kardeş vardır. Bu kardeşlerin biri taksicilik yapan Gürkan, pilavcı olan Orhan ve aşık olan Duran vardır. Bir kaza sonrasında bu üç kardeşin hayatı tamamen değişir. Cinayete, mafyaya ve kız kaçırma olaylarına karışırlar.

GDO Karakedi Film Oyuncuları

  • Şafak Sezer – Gürkan
  • Volkan Başaran – Duran
  • Serkan Şengül – Orhan
  • Melisa Aslı Pamuk - Elmas
  • Seda Yıldız - Aybars
  • Şener Kökkaya - Erdem
  • Durul Bazan - Psikopat
  • Erdem Akakçe - Cengiz
  • Hamdi Kahraman – Hamdi
  • Halil Kumova – Yaşlı amca
  • Cenk Kangöz – Cemal
  • Demet Bölükbaşı – Elmas'ın annesi
  • Server Mutluvolkan – Elmas'ın babası
  • Ergün Çetin – Elmas'ın ağabeyi
  • Uğur Kalabaş - Elmas'ın ağabeyi
  • Emek Gündoğdu - Elmas'ın ağabeyi


Son Güncelleme: 20.08.2020 23:07
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Anahtar Kelimeler:
#GDO Karakedi#Şafak Sezer#Komedi
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