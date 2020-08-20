GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Ülkemizin başarılı komedyenlerinden biri olan Şafak Sezer’in filmi GDO Karakedi, bu akşam televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Vatandaşlarımız GDO Karakedi filminin karakterlerini, konusunu ve çekildiği yeri merak ediyor.

GDO Karakedi Filmi Konusu

2012 yılında ilk kez vizyona giren GDO Karakedi filmi, milyonlarca vatandaşımız tarafından çok sevilmişti. Başarılı komedi yapımı bu akşam yeniden ekranlarda olacak.

Balat semtinde geçen filmde 3 kardeş vardır. Bu kardeşlerin biri taksicilik yapan Gürkan, pilavcı olan Orhan ve aşık olan Duran vardır. Bir kaza sonrasında bu üç kardeşin hayatı tamamen değişir. Cinayete, mafyaya ve kız kaçırma olaylarına karışırlar.

GDO Karakedi Film Oyuncuları