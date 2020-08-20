GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Ülkemizin başarılı komedyenlerinden biri olan Şafak Sezer’in filmi GDO Karakedi, bu akşam televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Vatandaşlarımız GDO Karakedi filminin karakterlerini, konusunu ve çekildiği yeri merak ediyor.
GDO Karakedi Filmi Konusu
Balat semtinde geçen filmde 3 kardeş vardır. Bu kardeşlerin biri taksicilik yapan Gürkan, pilavcı olan Orhan ve aşık olan Duran vardır. Bir kaza sonrasında bu üç kardeşin hayatı tamamen değişir. Cinayete, mafyaya ve kız kaçırma olaylarına karışırlar.
GDO Karakedi Film Oyuncuları
- Şafak Sezer – Gürkan
- Volkan Başaran – Duran
- Serkan Şengül – Orhan
- Melisa Aslı Pamuk - Elmas
- Seda Yıldız - Aybars
- Şener Kökkaya - Erdem
- Durul Bazan - Psikopat
- Erdem Akakçe - Cengiz
- Hamdi Kahraman – Hamdi
- Halil Kumova – Yaşlı amca
- Cenk Kangöz – Cemal
- Demet Bölükbaşı – Elmas'ın annesi
- Server Mutluvolkan – Elmas'ın babası
- Ergün Çetin – Elmas'ın ağabeyi
- Uğur Kalabaş - Elmas'ın ağabeyi
- Emek Gündoğdu - Elmas'ın ağabeyi
Son Güncelleme: 20.08.2020 23:07