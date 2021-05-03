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Gaziantep FK Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 39.haftasında Gaziantep FK Sivasspor ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Gaziantep FK Sivasspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Gaziantep - Sivas Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:12
Gaziantep FK Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’de heyecan Gaziantep FK Sivasspor maçıyla devam ediyor. Ligin dişli ekiplerinden iki Gaziantep ve Sivas maçı öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. İki ekipte ligde Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için mücadele ediyor.

Gaziantep FK bu maç öncesinde ligde çıktığı 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgi ile 54 puan topladı. Güneydoğu ekibi 54 puanla 8’inci sırada yer alıyor. Sivasspor ise bu maç öncesi ligde çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgi ile 55 puan topladı. Yiğidolar 55 puanla ligde 7’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK:

Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Dicko

Sivasspor:

Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Erdoğan, Max Gradel, Kayode

Gaziantep’te 6 oyuncu sınırda

Gaziantep FK’de zorlu Sivas maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Jefferson, Morais, Maxim, Kenan Özer, Miranda ve Mirallas bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca cezalı Djilobodji ile sakatlığı süren Kana Bıyık Sivas maçında yer alamayacak.

Sivas’ta 4 oyuncu sınırda

Sivasspor’da zorlu Gaziantep deplasmanı öncesi 4 oyuncu sınırda bulunuyor. Appindangoye, Ali Şaşal, Robin Yalçn ce Erdoğan Yeşilyurt bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta süre alamayacak.

Ayrıca bu maç öncesi Yiğidolarda cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gaziantep FK Sivasspor maçı ne zaman oynanacak?

Gaziantep FK Sivasspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den izleyiciyle buluşacak. Karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi nefesler tutuldu.

Gaziantep FK Sivasspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKSivasspor
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