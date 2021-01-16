Gazeteci Uğuroğlu'nu darp eden 4 kişi serbest kaldı!

Türkiye'de 24 saat içerisinde üç ayrı muhalif kişilere yönelik saldırılar meydana geldi. KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz kişilerce yapılan organize saldırıların hedefinde yer aldı.

Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest

Orhan Uğuroğlu'nu darp ettiği tespit edilen 4 kişi emniyetteki işlemlerin sonrasında adliyeye sevk edildi. 4 kişi, savcılıkta ifadelerinin alınması sonrasında sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Yurtdışına çıkış yasağı

Gazeteci Orhan Uğuroğlu'nu darp edenlerle ile ilgili nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılan D.K, S.K, A.A. ve O.K.Y. için yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola giderek imza verme adli kontrol hükümlerinin verildiği vurgulandı. Şüpheli kişilerin, emniyetteki ifadelerinde, Uğuroğlu’nun kim olduğunu bilmediklerini, aralarında geçen tartışma sonrasında aralarında olayların büyüdüğünü belirttikleri aktarıldı.