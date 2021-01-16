İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
Son Dakika
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan...
Çin'de korona tespit edilen binlerce dondurmaya el konuldu
Son Dakika
Çin'de korona tespit edilen binlerce...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...

Gazeteci Uğuroğlu'nu darp eden 4 kişi serbest kaldı!

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol ile serbest kaldı. Saldırganların savcılıkta verdikleri ifadeler merak edilemeye başlandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 22:43
Gazeteci Uğuroğlu'nu darp eden 4 kişi serbest kaldı!
Takip Et:

Türkiye'de 24 saat içerisinde üç ayrı muhalif kişilere yönelik saldırılar meydana geldi. KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz kişilerce yapılan organize saldırıların hedefinde yer aldı.

Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest

Orhan Uğuroğlu'nu darp ettiği tespit edilen 4 kişi emniyetteki işlemlerin sonrasında adliyeye sevk edildi. 4 kişi, savcılıkta ifadelerinin alınması sonrasında sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 

Yurtdışına çıkış yasağı

Gazeteci Orhan Uğuroğlu'nu darp edenlerle ile ilgili nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılan D.K, S.K, A.A. ve O.K.Y. için yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola giderek imza verme adli kontrol hükümlerinin verildiği vurgulandı. Şüpheli kişilerin, emniyetteki ifadelerinde, Uğuroğlu’nun kim olduğunu bilmediklerini, aralarında geçen tartışma sonrasında aralarında olayların büyüdüğünü belirttikleri aktarıldı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 22:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UğuroğluGazeteDarpSerbestSavcıIfade
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 RTGD Ödül törenleri sahibini buldu! Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi!
2019 RTGD Ödül törenleri sahibini buldu! Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi!
Haluk Levent kimdir? Haluk Levent hakkında bilgiler
Haluk Levent kimdir? Haluk Levent hakkında bilgiler
İbo Show konuğu Sabahat Akkiraz kimdir? Sabahat Akkiraz hakkında bilgiler
İbo Show konuğu Sabahat Akkiraz kimdir? Sabahat Akkiraz hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler

Popüler Haberler

A 101 21 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 16 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Düzce askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Hepsi Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Çoçuk yardım parası ödeme şartları nelerdir? Tc ile çocuk yardım parası sorgulama işlemleri 2021
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Ocak 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim doğum tarihi
Askerde saçları sıfıra vurmak ve kazıtmak yasak mı?
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Hadise Dans videosunu neden hesabından sildi? Kaan Yıldırım mı istedi?
Elazığ Sivrice nerdedir? Elazığ Sivrice haritadaki yeri ve konumu
Konut ekspertiz değeri nasıl, neye göre belirlenir?
ÖSYM DGS sınav başvuru tarihleri ertelendi mi? DGS 2020 ne zaman yapılacak belli oldu mu?
Superonline müşteri hizmetleri internet sorunları, arıza kaydı veya üyelik iptali için direk bağlanma numarası ile iletişim kurma
Bir Annenin Günahı dizisinin Yağmur'u Simay Barlas'ın hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz kimdir, nereli yaşı kaç?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Güliz Aybay doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.