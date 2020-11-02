Gazali kimdir? Gazali tarihte ne zaman, nerede yaşadı?

İslam tarihinin önemli isimlerinden İmam Gazali, Kuruluş Osman dizisinde görüldükten sonra merakla araştırılmaya başlandı.

İmam Gazali kimdir?

Hicri 450 miladi 1058 yılında İran’ın Horasan bölgesindeki Tus şehrinde dünyaya gelen Gazali’nin Fars asıllı olduğu tahmin edilmektedir. Kendisiyle aynı künyeyi taşıyan amcasının veya dayısının olduğu bilinmektedir. Süfi kimliğiyle ön kazanan Gazali’nin bir erkek bir de kız kardeşi bulunmaktadır.

Tus’ta iplikçi dükkanında el emeği ürünler satarak geçimini sağlayan Gazali, Ahmed b. Muhammed er-Râzkani adlı alimden fıkıh dersleri almış ve daha sonra İsmâilî’nin öğrencisi olmuştur. 1091 yılında Bağdat Nizamiye Medresesi Baş Müderrisi olarak tayin edilen Gazali, hac arzusuyla medresedeki görevinden ayrılmış ve Şam’a yerleşmiştir.

1106 yılında Nizamülmülk’ün oğlunun isteği üzerine Nişabur Nizamiye Medresesi’nde eğitim vermeye başlayan Gazali, 1111 yılında İran’ın Tus kentinde vefat etmiştir.