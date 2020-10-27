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Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklamında oynayan Atatürk'e benzeyen kişi kimdir? Mustafa Preşeva hakkında bilgiler

Garanti Bankası'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklamında Atatürk'e benzeyen kişi araştırılmaya başlandı. İşte Mustafa Preşeva hakkında bilgiler ve hayatına dair merak edilenler.

27 Ekim 2020 Salı 22:00
Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklamında oynayan Atatürk'e benzeyen kişi kimdir? Mustafa Preşeva hakkında bilgiler
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Garanti BBVA tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlamış olduğu reklam büyük bir ilgi oluşturmayı başardı. Cumhuriyet’in kuruluş hikayesini zeybek oyunuyla anlatan reklam filminde Türkiye’yi oluşturan yüzler Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında bir araya geliyor.


Atatürk’ün zeybek oynarken görüldüğü filmde farklı kesimlerden ve her yaştan yüzler Atatürk’e eşlik ediyor. Seslendirmesini Halit Ergenç’in yaptığı Atatürk’e Mustafa Preşeva hayat veriyor.

Mustafa Preşeva kimdir?

Kosova sınırları içerisindeki Mitroviça şehrinde 1961 yılında dünyaya gelen Preşeva, 1992’de Yugoslava’nın bölünmesiyle sonuçlanan savaş sürecinde aşk ilişkisi ve savaş nedeniyle İstanbul’a yerleşti. Belgrad Teknik Üniversitesi Makine Bölümü sonrasında Belgrad Dramatik Sanatlar Fakültesi Sinema ve Kurgu bölümünden mezun olan Preşeva, 1984 yılından bu yana yönetmen yardımcılığı ve kurgucu olarak sinema ve televizyon sektöründe çalışmaktadır.

Aktörlük yapmayı seven Preşeva, zaman zaman arkadaşlarının projelerinde amatör oyuncu olarak da rol almıştır.




Son Güncelleme: 27.10.2020 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa PreşevaGaranti Bankası29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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