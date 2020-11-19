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Gangs of London yeni sezon ne zaman çıkacak? Gangs of London 2.sezon yayın tarihi

Gangs of London yeni sezon ne zaman çıkacak ve Gang of London 2.sezon yayın tarihi ne zaman soruları merak ediliyordu. Dizinin yeni sezonu hakkında sürpriz gelişmelere yaşanıyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 17:12
Gangs of London yeni sezon ne zaman çıkacak? Gangs of London 2.sezon yayın tarihi
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Nisan ayında yayınlanan ve büyük beğeni kazanan Gangs of London dizisinin yeni sezonu merak ediliyor. İlk bölümüyle 2.23 milyon izleyici sayısına ulaşan dizinin ikinci sezon çalışmalara koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Gangs of London 2.sezon geliyor mu?

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı merak ediliyordu. Dizinin ikinci sezon iddiaları doğrulandı. Dizide Londra sokaklarındaki karanlık çeteler ve yer altı dünyası anlatılıyor.

Gangs of London 2.sezon oyuncuları


Dizinin ilk sezonunda Sean Wallace büyük beğeni toplamıştı. Eliot tarafından yanağından vurulan karakterin ikinci sezonda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Polis memurlarının öldüğünü söylemesine karşın Wallace’ın yüzü görülmemişti. Bu nedenle oyuncunun ikinci sezonda yer alabileceği iddia ediliyor. Ancak dizinin yönetmenlerinden Corin Hardy, Sean Wallace’ın ölmesinin başından planlandığını açıklamıştı.

Gangs of London 2.sezon konusu ne?

Dizinin ikinci sezonunda açıkta kalan birçok konu yer alıyor. Bu noktalara dayanarak ikinci sezonun ilerlemesi bekleniyor. Bu noktaların başında ise gizli polis Elliot ve Ed Dumani’nin kızı Shannon arasındaki ilişki olarak öne çıkıyor. Dizinin ikinci sezonunun bu ikili üzerinde ilerleyebileceği konuşuluyor.

Gang of London 2.sezon yayın tarihi

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dizi ve film çekimleri ertelenmişti. Bu nedenle dizinin çekimleri ertelendi. Dizinin yapımcılarından Thomas Benski Ağustos ayında dizinin yayınlanmasını hedeflediklerini açıklamıştı.



Son Güncelleme: 19.11.2020 17:12
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DiziLondon
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