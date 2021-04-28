Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor 2021 yarışması, izleyicilerin en çok sevdiği yarışma programlarının başında geliyor. Survivor 2021 yarışmasının en çok merak edilen konular arasında ise yarışmacıların özel hayatı yer alıyor.

Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında bulunan Survivor yarışmasının yarışmacıları dikkat çekiyor. Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban’ın nişanlısı Gamze Atakan merak ediliyor. Survivor 2021 İsmail Balaban’ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir sorusunun yanıtları aranıyor. Gamze Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

Gamze Atakan Kimdir?

Kendisi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde ziraat fakültesi Bahçe bitkileri bölümü okudu. Antalya’nın Finike ilçesinde yaşamaktadır. İyi derecede İngilizce biliyor. İsmail Balaban ile Gamze Atakan çifti 2020 yılında nişan yüzüklerini taktı. Nişan yüzüklerini bizzat Finike belediye başkanı Mustafa Geyikçi taktı.

Survivor 2021 İsmail Balaban Kimdir?

Nişan ile ilgili Finike belediyesi sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Paylaşımda Antalya’nın başpehlivanı olan İsmail Balaban sarı fırtına olarak nitelendirilirken, Gamze Atakan ile olan birlikteliğinde hayırlar dilendi. Çifte ömür boyu mutluluklar dilendi. Gamze Atakan, nişanlısı İsmail Balaban’ı Survivor 2021 yarışmasına uğurlarken yolunu ve bahtının açık olmasını diledi. Nişanlısının şampiyon olacağını ve onu çok sevdiğini ifade etti.

Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban Antalya’da, 1987 yılında dünyaya geldi. Kendisi yağlı güreşçidir. İkiz kardeşi Turan balaban da yağlı güneş yatmaktadır. İsmail Balaban 652. ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde şampiyon olarak iki kez başpehlivan oldu.

Daha önce 2012 yılındaki 651. yağlı güreşlerde baş altında üçüncü oldu ve başpehlivanlık kategorisinde mücadele etti. Bir sonraki yıl finallere katılıp başpehlivan oldu. Sonraki yıl yapılan 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ikinci oldu. Yine bir sonraki yıl yapılan 656. güreşlerde yine başpehlivan seçildi.

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve ekranların en çok izlenen yarışma programlarının başında gelen Survivor 2021 yarışma programında başarılı bir performans ortaya koyan İsmail Balaban, başlangıçta olmasa da şu sıralar yarışmanın favorileri arasında gösterilmeye başlandı. Adadaki yarışmacılar ve ekranları başındaki izleyicilerle arasını iyi tutmaya çalışan İsmail Balaban, yarışmayı kazanarak nişanlısına sürpriz yapmak istiyor. Zaten nişanlısı Gamze Atakan da onu yarışmadan başarılı bir şekilde ve hatta şampiyon olarak ayrılacağını Ümit ettiğini söylemişti.

Survivor 2021 yarışmasının seyri önümüzdeki programlarda nasıl gelişir bilinmez ancak İsmail Balaban bu yarışmada çok kararlı bir şekilde yarışmaya devam ediyor. Kendisine başarılar dileriz.