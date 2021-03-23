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Game of Thrones yeni dizileri ne zaman başlayacak? Game of Thrones 3 diziyle geri geliyor

Dünya dizi tarihinin en çok izlenen dizisi olan Game of Thrones, 3 farklı diziyle ekranlara geri dönecek. Game of Thrones hayranları Game of Thrones ne zaman başlayacak sorularının yanıtlarını arıyor. Game of Thrones yayın tarihi belli oldu.

23 Mart 2021 Salı 11:09
Game of Thrones yeni dizileri ne zaman başlayacak? Game of Thrones 3 diziyle geri geliyor
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Game of Thrones geri dönüyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en çok izlenen dizisi olmayı başaran Game of Thrones, 3 farklı diziyle ekranlara geri dönecek. Game of Thrones hayranları Game of Thrones ne zaman başlayacak sorularının yanıtlarını arıyor. Game of Thrones yayın tarihi belli oldu. Game of Thrones, Flea Bottom, The Sea Snake ve Nymeria adlı 3 farklı projeyle ekranlara geri dönüyor.

Game of Thrones Ne Zaman Başlıyor?

Game of Thrones, Bruno Heller tarafından kaleme alınmaktadır. 9 Voyages adlı ilk dizi Deniz Yılanı Velaryon Hanesi içerisinde bulunan lider Lord Coryls ve bu ailenin esrarengiz üyesi Gelgitlerin Efendisi üzerinden işlenecek.

Diğer dizi ise 10.000 Ships olarak açıklandı. Game of Thrones’tan 1000 yıl öncesine dönen dizide bir önceki zamanlar işlenecek.

Üçüncü dizinin henüz ismi belirtilmese de dizinin King’s Landing’deki en fakir şehir olan Flea Bottom da geçeceği söyleniyor. Bu diziler Fire and Blood kitabından uyarlandı. Dizilerin hangi tarihte yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Game of Thrones Dizisi Konusu

Bu diyarda yaz ayları çok uzun yıllar devam ederken kışlar da bir ömür sürebilmektedir. Fitne tohumları bu diyarlara ekildi. Stark ailesinin yaşadığı kale, Kıştepesi’nin kuzeyinde bulunuyor. Yedi Krallık’ın korunağı olan Sur’un diğer tarafında ise karşı konulamaz esrarengiz güçler var.

Eddard Stark, dostları tarafından güneye çağrıldı. Ancak Demir Taht’ı isteyenler tarafından enteresan olaylarla karşılaşmak durumunda kalır. Artık dostunu da düşmanını da ayırt edemez hale gelir. Ejderhaların soyundan gelen Targaryen ailesi de bu tahtın peşine düşer. Kışın gelmesini hiç kimse istemez çünkü kış uğursuzluktur. Çok sert taht mücadeleleri vardır.



Son Güncelleme: 23.03.2021 11:09
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Anahtar Kelimeler:
Game Of ThronesDizi
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