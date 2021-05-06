İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı

Game of Thrones'tan sonra merakla yayınlanması beklenen Game of Thrones dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı. Dizide kullanılan kostümlerin neler olduğu dikkat çekti. Dizinin kostümleri ve makyajları nasıl oldu? Oyuncu kadrosunda hangi isimler yer aldı? Dizinin ekranlardaki tarihi ne oldu? İşte diziye dair yayınlanan ilk görüntüler...

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:16
Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı
Takip Et:

Game of Thrones House of the Dragon çekimleri geçen hafta başladı. HBO kanalında izleyiciyle buluşacak olan diziyle ilgili görseller paylaşıldı.

Geçtimiz haftada dizi ile ilgili resmi olmayan yerlerden paylaşımlar gelmişti ve bu paylaşımlar kaliteli değildi. Şimdi yayınlanan fotoğraflar ise kaliteli. Fotoğraflarda diziye dair pek çok makyaj ve kostümlere dair bilgi edinebilirsiniz.

House of the Dragon, adında da anlaşıldığı üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 sene öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. 2022'de yayınlanması bekleniyor. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristliğini de Ryan J. Condal üstlenecek.

Dizinin müziklerini ünlü besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Oyuncu kadrosunda iseMatt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) ve Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) gibi ünlü isimler yer alacak. 




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGotFotoğrafDragon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
Kanal D Baht Oyunu 1. bölüm tanıtım fragmanı
Kanal D Baht Oyunu 1. bölüm tanıtım fragmanı
Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Dizi için planlanan tarih belli oldu
Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Dizi için planlanan tarih belli oldu
Masum 410. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 410. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Ebru Baki Para Gündem neden yok, neden yayınlanmadı?
Ebru Baki Para Gündem neden yok, neden yayınlanmadı?
Habertürk Para Gündem neden yayınlanmadı?
Habertürk Para Gündem neden yayınlanmadı?

Popüler Haberler

Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
2021 İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
A101 ürünlerinden Huawei band 4 özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
2021 Bekçi alımı olacak mı ne zaman alım yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları
Kolombiya'da neler oluyor?
9 Mayıs Anneler Günü çiçekçiler açık mı, çiçekçiler çalışacak mı?
Kanal D Baht Oyunu 1. bölüm tanıtım fragmanı
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Mayıs 2021 Perşembe
TJK 6 Mayıs 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
SSK, SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri sevindirecek haber geldi! Geçici zam gelecek..
Sokağa çıkma yasağında hastane izni almak gerekiyor mu? Yasakta hastaneye izinsiz gidilir mi? Yasaklarda hastaneye nasıl gidilir?
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
Açık Lise kaç ayda bir sınav oluyor? Bir yılda kaç sınav yapılıyor?
Deniz Gezmiş ve arkadaşları neden idam edildi?
Sosyal yardım başvurusu kapsam dışına çıktı ne demek?
KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru formu şartları ne? KOSGEB faizsiz kredisine nasıl başvurulur?
Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm izle! Benim Adım Melek 64. bölümü TRT 1
Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir? 2021 Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesi
Fındık destekleme ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Fındık destekleme ödemeleri tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.