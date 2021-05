Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı

Game of Thrones House of the Dragon çekimleri geçen hafta başladı. HBO kanalında izleyiciyle buluşacak olan diziyle ilgili görseller paylaşıldı.

Geçtimiz haftada dizi ile ilgili resmi olmayan yerlerden paylaşımlar gelmişti ve bu paylaşımlar kaliteli değildi. Şimdi yayınlanan fotoğraflar ise kaliteli. Fotoğraflarda diziye dair pek çok makyaj ve kostümlere dair bilgi edinebilirsiniz.

House of the Dragon, adında da anlaşıldığı üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 sene öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. 2022'de yayınlanması bekleniyor. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristliğini de Ryan J. Condal üstlenecek.

Dizinin müziklerini ünlü besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Oyuncu kadrosunda iseMatt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) ve Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) gibi ünlü isimler yer alacak.