Game of Thrones dizisi House of the Dragon dizisi ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu!

8 sezon yayınlanan ve yayınlandığı süreçte dünyada büyük sükse yapan Game Of Thrones’in dizisi merak edilmeye devam ediyor. GOT hayranları HBO tarafından yapımcılığı üstlenilecek House of the Dragon dizisinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Final bölümü ile büyük bir hayal kırıklığı yaratan Game Of Thrones dizisi GOT’un 300 yıl öncesini anlatacak ve konu ile ilgili detaylı bilgiler verecek.
House of the Dragon ne zaman yayınlanacak?
House Of The Dragon dizisi oyuncuları
Viserys Targaryen karakterine Paddy Considine hayat vereceği açıklanırken dizinin oyuncuları arasında aynı zamanda Rhaenyra karakteri için Emma D’Arcy, Daemon Targaryen karakteri için ise Matt Smith’in hayat vereceği açıklandı.
Son Güncelleme: 18.12.2020 20:39