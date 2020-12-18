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Game of Thrones dizisi House of the Dragon dizisi ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu!

Game of Thrones hayranlarının büyük bir merak ile bekledikleri House Of The Dragon dizisinin yayın tarihinin ne zaman olacağı merak ediliyor. GOT hayranları, Game Of Thrones dizisi House of the Dragon dizisi ne zaman yayınlanacak? sorusunu araştırmaya başladı.

18 Aralık 2020 Cuma 20:39
Game of Thrones dizisi House of the Dragon dizisi ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu!
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8 sezon yayınlanan ve yayınlandığı süreçte dünyada büyük sükse yapan Game Of Thrones’in dizisi merak edilmeye devam ediyor. GOT hayranları HBO tarafından yapımcılığı üstlenilecek House of the Dragon dizisinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Final bölümü ile büyük bir hayal kırıklığı yaratan Game Of Thrones dizisi GOT’un 300 yıl öncesini anlatacak ve konu ile ilgili detaylı bilgiler verecek.

House of the Dragon ne zaman yayınlanacak?

Game Of Thrones dizisi hayranlarının büyük bir merakla beklediği House of the Dragon Targeryan ailesini konu alan ve süreçten 300 yıl öncesini anlatan bir dizi olacak. House of the Dragon dizisinin 2022 yılında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

House Of The Dragon dizisi oyuncuları

Viserys Targaryen karakterine Paddy Considine hayat vereceği açıklanırken dizinin oyuncuları arasında aynı zamanda Rhaenyra karakteri için Emma D’Arcy, Daemon Targaryen karakteri için ise Matt Smith’in hayat vereceği açıklandı.

 

                          



Son Güncelleme: 18.12.2020 20:39
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GotGame Of ThronesHouse Of The DragonYayın TarihiNe Zaman
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