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Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu

Galaksinin Koruyucuları filmi Kanal D ekranlarında ekranlara geliyor. Film tutkunları 2017 yılında vizyona giren Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir sorusunu merak ediyor. Marvel yapımı Galaksinin Koruyucuları fragmanı çok beğenilirken, izleyiciler Galaksinin Koruyucuları oyuncuları ve konusunu araştırıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:00
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu
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2017 yılında vizyona giren Galaksinin Koruyucuları filmi Kanal D ekranlarından televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Vizyona girdiği dönem izlenme rekorları kıran filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Galaksinin Koruyucuları konusu ne?

Marvel tarafından hazırlanan Galaksinin Koruyucuları filminde ekip kainatın çok uzak bir yerinde dolaşırken farklı ve bir o kadar tehlikeye girmeye devam ediyor. Koruyucuların amacı ailelerini korumak adına Peter Quill’in gerçek geçmişini çözmektir. Eski düşmanlar bir anda müttefik olarak en bilinen ve sevilen çizgi roman kahramanlarının yardımına koşar.

Galaksinin Koruyucuları oyuncuları

Chris Pratt,

Zoe Saldana,

Karen Gillan,

Chris Sullivan,

Sylvester Stallone.

Galaksinin Koruyucuları künye

Bilim kurgu türündeki Galaksinin Koruyucuları filminin yönetmen koltuğunda James Gunn yer almaktadır. 2017 yılında vizyona giren filmin senaryosunu Dan Abnett ile birlikte aynı zamanda yönetmen James Gunn kaleme almıştır.





Son Güncelleme: 01.05.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
Galaksinin KoruyucularıMarvelKanal DFilm
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