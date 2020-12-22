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Gain yayına ne zaman başlayacak? Gain'de hangi programlar ve isimler yer alacak?

Dikey formatıyla Gain yayın hayatına ne zaman başlıyor? Gain’de hangi programlar olacak? Gain’in içerikleri nelerdir? Kullanıcılar Gain’e nasıl ulaşacak? Şeklinde soruların cevabını sizler de merak ediyorsanız detaylar haberimizde…

22 Aralık 2020 Salı 16:35
Gain yayına ne zaman başlayacak? Gain'de hangi programlar ve isimler yer alacak?
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Sorumluluk bilinci içerisinde olan kullanıcıların hayatlarında yeni deneyimler sunmayı hedefleyen Gain, video içerik üreticisi tarzında kısa şekilde olacak eğlence odaklı bir şekilde kişilere özel olarak yayın akışıyla yeni bir içerik sunuyor.

30 Aralık’ta yayın hayatına başlayacak olan Gain, kazanım odaklı içerikler sunmayı hedef alırken dijital formattan sıkılanlar için farklı bir pencereden bakmayı hedefliyor içeriğinde. Akıllı izleme teknolojisi ile birlikte kişilere özel yayın akışları ve zengin içerik kategorisinde kullanıcılara sunulacak. Gain platformu içerisinde vakitlerinizi hoş bir şekilde ve dolu dolu geçirebileceğiniz programlar yer alacak. Aklınıza gelebilecek bütün kategoriler yer alıyor. Haberlerden belgesellere, dizilerden yerli ve yabancı filmlere kadar. 

Gain platformunda önemli isimler de yer almaktadır bu isimler:

Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, , Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Muhammet Uzuner. Kaliteli içerik üreticileri ve herkesçe tanınan isimler Gain’de severleriyle buluşacaktır. 

Gain, bağımsız bir şekilde güçlü kadınları önemseyip kullanıcıları için kazanımlar oluşturmak eğlendirirken eğitecek video alışkanlığı sunacaktır. Gündemimizde olan sorunlara bu sorunların düşünülüp tartışılması için içerik ortamı sunup sektör üzerinde bu sorunları ön plana çıkartıp konuşulmasını sağlayıp yeni bir dönem açma eğiliminde 

Gain’e nasıl ulaşılacak

30 Aralık tarihinde yayına başlayacak olan platformu kullanmak isteyenler, mobil aygıtlar üzerinden İOS ve Android telefonlardan ulaşabilecektir.



Son Güncelleme: 22.12.2020 16:35
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Anahtar Kelimeler:
GainMföİlber OrtaylıVideo IçerikProgramYeni Platform
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