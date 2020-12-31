Gain TV'de Ocak 2021'de hangi dizi ve filmler olacak? Gain TV Ocak 2021 yayın takvimi belli oldu!

Video izleme platformu olarak yeni yılda duyurulacak olan Gain TV araştırılmaya devam ediyor. 30 Aralık tarihi ile yayın hayatına başlayan ve Türk kullanıcılara sunduğu farklı içerikler ile dikkat çeken Gain TV merak edilmeye devam ediyor.

Mobil uygulama üzerine de açılan ve dikey format yeniliği ile kısa ve farklı içerikleri ile dikkat çeken Gain TV kişiye özel yayın akışları ile kullanıcılara benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

Gain TV yeni dizileri ne zaman yayınlanacak?

10 bin Adım

Engin Günaydın’ın başrolünde olduğu ve Devin Özgür Devrim ile birlikte 10 bölümlük mini komedi dizisi 10 bin Adım dizisinin yönetmen koltuğunda Duygu Güzelmeriç oturuyor. Senaryosunu Özgür Devrim Güzelmeriç’in yazdığı dizide günde 10 bin adım atmaya karar veren iki eski sevili olan Ezgi ve Memet’in yürümeye başladıklarında aralarında geçen konuşmayı anlatmaktadır.

Terapist

Psikolojik gerilim türünde yayınlanmaya başlayacak olan Terapist dizisi Ocak ayı ile birlikte bekleyenleri ile buluşacak. Yönetmenliği Zeynep Dadak tarafından yapılan Terapist dizisinin başrollerinde Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı bulunuyor.

İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi

Tarihte yer alan ve tarihi değiştiren önemli isimlerini, olayların ve akımların anlatılacağı bir programdır. Kısa ve eğlenceli bir şekilde İlber Ortaylı tarafından anlatılacak olan olaylarla birlikte her bölümde farklı bir olay anlatılacak

Vedat Milor ile En İyisi

Sosyal medya üzerinden düzenlediği anketler ile adından söz ettiren ve milyonlarca takipçisi olan ünlü gurme Vedat Milor sosyal medya ile aynı zamanda düzenleyeceği programda belirlenen konularda şahsi görüşünü anlatacak.

Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı

Taylan’ın İstanbul sokaklarında gezeceği ve İstanbul’da bulunan ilçelerin ve mahallelerin kültürel, yeme – içme konularını anlatacağı bir programdır. Her hafta belirlenen kısıtlı bütçe ile İstanbul’da gezmek ve yeme içme durumunda ne kadar ileriye gidilebilir konusunun işleneceği program merak ediliyor.

Bekir Ağırdır ile Güzel Sayılar

Türkiye’nin istatistik ve veri izleme konusunda usta isimlerinden bir tanesi olan Bekir Ağırdır hayatı kolaylaştırsa da pek çok kişi tarafından konuşulmayan makinelerin arkalarında yer alan sayılar ile ifade ederek anlatacak. Aynı zamanda Bekir Ağırdır, siyaset bilimci Zeynep Aksoy ile z kuşağının siyasete etkisi ve toplumda neden oldukları değişiklikleri ele alacak.

Gain Sahne

Türk Sanat Müziğinden Türk Halk Müziğine herkes tarafından bilinen ve önemli şarkıların farklı sanatçılar tarafından yorumlanacağı Gain Sahne’de sahne arkası görüntüler ve sahne performansları ile izleyici karşısına çıkacak.

Özelden Yürüyenler

Anlık gelişen ilişkiler, hayali kurulan aşk hikayeleri ve farklı olaylar sonrasında tanışan isimlerin hikayelerinin anlatılacağı Özelden Yürüyenler Ocak ayı ile birlikte Gain’de yayınlanmaya başlayacak. Erkek ve kızların sosyal medyada ki gruplarında ki eğlenceli mesajlar, memurların klişe yaşantıları ve farklı hayatların anlatıldığı dizinin senaryosunu Özgür Uysal, Burak Altındağ, Nursena Yılmaz, Kemalcan Ekin ve Yiğit Kalkavan yazıyor. Oyuncu kadrosundaysa Nursena Yılmaz, Yiğit Kalkavan, Zeynep Parla, Diren Can Demir, Buse Karadeniz, Özgür Uysal, Hilal Şefkatli, Ersel Sibil yazacak.

Elektromonolog

Yeni bir müzik tarzı olan müzikli tirat Gain TV’de ocak ayında yayınlanmaya başlayacak. Müzik Altyapısını Nilperi Şahinkaya’nın yapacağı parçalar masa başında sanatçılar tarafından seslendirilecek.

Oyunlar Holding

Masa oyunlarından bilgisayar oyunlarına, kutu oyunlarından parti oyunlarına kadar pek çok alanda insanları eğlendirmek için arkadaşları ile oyun oynayacak isimleri konu alacak.

Tuz Biber Stand-Up

Stand-Up türü ülkemizde ünlü komedyenler tarafından yapılan ve büyük bir ilgi ile takip edilen programlar bulunuyor. Gain TV’de yayınlanacak Tuz Biber Stand-Up programında ünlü komedyenlerin katıldığı bir program olacak.

Duraktan Durağa

Metroda yaptığı yarışmalar ile kısa sürede ünlü olan Youtuber Berk Keklik’in Türkiye’de yaşanan olayları ünlü isimlerle değerlendireceği bir program olacak.

Kalt Spor

Son zamanlarda pek çok kişi tarafından takip edilen ve kendilerine özel mizah anlayışları ile dikkatleri üzerine çeken Kalt ekibinin spor dalları üzerinden yapacağı konuşmalar olacak.

#EvdeYap

Kıvanç Talu ile Bir Daha Söyle

Karantina nedeni ile insanların evlerine kapanan insanlar için yeni bir format olan EvdeYap’ta sunucu Derya Şensoy’un herkesin evde yapabileceği hobileri anlatacağı bir program olacak. Kadir Has Üniversitesi Yaratıcı Endüstri Platformu tarafından desteklenen EvdeYap farklı fikirler ile yayınlanacak.

Instagram’da Varmı Böyle Tipler hesabı ile milyonlarca kişiye ulaşan fenomen Kıvanç Talu’nun programı olacak Bir Daha Söyle’de her bölümde ünlü bir isme konuk olacak Talu sanatçının en sevilen parçasını bir müzik tarzı seçerek dönüştürmesini isteyecek.

Bir Şifa Bağımlısının İtirafları

Ela Başak Atakan’ın aynı isimli kitabından uyarlanan eserin program olarak izleyici ile buluşması amaçlanmaktadır. Altenatif tıpta insanların merak ettiği konularda bilgilerin verileceği programın sunuculuğunu Caner Özyurtlu üstlenecek.

MFÖ – Ele Güne Karşı

50 yıllık müzik grubu zamanı ile Türkiye ve Dünyadan en uzun süre bir arada kalan MFÖ grubunun konser, kayıt ve albümlerinde alınan kamera arkası görüntülerinin paylaşılacağı bir programdır.

Ve Hayatım Değişti

İnsanların hayatlarında yaşadıkları olaylar sonrasında hayatlarının değişmesini konu alacaktır. Seçim yapılması gereken konularda yapılan seçimlerin hayatlarında nelere mal olduğu anlatılacak isimlerin yer alacağı program merak ediliyor.

İstanbul Apartmanları

Avrupa’dan ithal edilen apartmanların yapım süreçlerini, içinde yaşayan isimlerin hayat hikayelerini ve serüvenlerinin anlatılacağı arşiv değeri taşıyan belgesel dizisi. Ocak ayında Gain TV’de ocak ayı ile birlikte başlayacak.

Şokopop ile Portreler

Türkiye’nin en ünlü ve magazin çukuru olan Şokopop, Türkiye’nin her ilinden ünlü isimlerin hayat hikayelerini araştırıyor. Taçsız kraliçe Hülya Avşar, megastar Tarkan, Afrodit Banu Alkan gibi isimlerin hayat hikayeleri ve yükselişleri anlatılacak.

Şokopop ile Zeki Müren Biyografisi

Ülkemizin en ünlü sanatçılarından bir tanesi olan Zeki Müren’in başta biyografisi olmak üzere hayatının anlatılacağı ve hakkında hiç bilinmeyen olayların anlatılacağı bir magazin programıdır.

Türkiye’de Kadın Olmak

Türkiye’de yaşayan kadınların kendi ağızlarından hikayelerinin anlatılacağı röportaj formatında bir programdır.

Cep Hikayeler

Türkiye’de ekonomik ve farklı konularda yaşadıkları sıkıntılara rağmen ayakta kalan ve yükselen insanların anlatılacağı bir program olacak.

Efsane Takımlar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımların elde ettikleri başarıların anlatılacağı spor programıdır.

Bağımlılık

Bağımlılık kazanan insanların bu bağımlılığı nasıl kazandığı ve bu bağımlıklardan nasıl kurtulduklarını anlatan programdır.

Beni Kendimden Koru

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan yasadışı yarışların anlatıldığı bir program olan Beni Kendimden Koru programı sanayide geçen olaylar ve konuşmalar anlatılacak.

Şarkı Hikayeleri

Dinleyenlerin şarkının yazılma hikayesini merak ettiği önemli eserlerin nasıl anlatılacağının işleneceği programdır.

Türkiye’nin İnsanları

Farklı insanlar, farklı mezheplere bağlı insanlar ve farklı yaşayışların anlatılacağı bir programdır.

Dansfabrikası

İstanbul’un en büyük dans kulüplerinden bir tanesi olan DansFabrikası’nda günlerin nasıl geçtiği ve ekibin nasıl çalıştığı anlatılacaktır.

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6 kuşak, 6 kadın ve 1 konu üzerinden kadınların olaylara verdiği tepki ve görüşlerinde yaşanan değişikliklerin anlatılacağı programdır.