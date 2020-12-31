Gain TV üyelik ücreti ne kadar?

30 Aralık tarihinde duyurulan ve yayın hayatına başlayarak büyük bir ilgi ile takip edilmeye başlayan Gain TV’nin ücreti merak ediliyor. Netflix, Exxen ve Blu TV gibi ülkemizde yayın hayatına başlayan Gain içeriğinin ücretlendirmesi ne kadar olacak sorusu merak ediliyor.

Gain üyelik ücreti ne kadar?

30 Aralık Çarşamba günü yayın hayatına başlayan Gain TV’nin diğer dijital içerik ve film platformu olan Exxen, Netflix Amazon Prime gibi uygulamalardan farkı içerikleri ve içeriklerin süreleri oldu.

Kişiye özel yayın akışı ile yenilikçi ve teknolojik olan Gain TV kısa videoların olduğu farklı bir platform olarak dikkat çekiyor. Aylık ve yıllık ücretlendirmeler için farklı fiyat politikaları uygulayacak olan Gain TV Google Play Store ve AppStore üzerinden mobil kullanılabilecek.