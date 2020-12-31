İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...

Gain TV üyelik ücreti ne kadar?

Yayın hayatına başladıktan sonra pek çok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan Gain TV'nin ücreti merak ediliyor. İçerik severler, Gain TV üyelik ücreti ne kadar? sorusunu araştırıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 15:11
Gain TV üyelik ücreti ne kadar?
Takip Et:

30 Aralık tarihinde duyurulan ve yayın hayatına başlayarak büyük bir ilgi ile takip edilmeye başlayan Gain TV’nin ücreti merak ediliyor. Netflix, Exxen ve Blu TV gibi ülkemizde yayın hayatına başlayan Gain içeriğinin ücretlendirmesi ne kadar olacak sorusu merak ediliyor.

Gain üyelik ücreti ne kadar?

30 Aralık Çarşamba günü yayın hayatına başlayan Gain TV’nin diğer dijital içerik ve film platformu olan Exxen, Netflix Amazon Prime gibi uygulamalardan farkı içerikleri ve içeriklerin süreleri oldu.

Kişiye özel yayın akışı ile yenilikçi ve teknolojik olan Gain TV kısa videoların olduğu farklı bir platform olarak dikkat çekiyor. Aylık ve yıllık ücretlendirmeler için farklı fiyat politikaları uygulayacak olan Gain TV Google Play Store ve AppStore üzerinden mobil kullanılabilecek.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 15:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gain TvÜyelikücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Gain TV üyelik ücreti ne kadar?
Emlakçılık yetki belgesi kaç yıl geçerli olacak? Emlakçılık yetki belgesi ne zaman yenilenecek? 2021 Emlakçılık yetki belgesi yenileme
Kahramanmaraş askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
TV'de 31 Aralık 2020 Perşembe hangi maç hangi kanalda?
Pişti programı ne zaman başlayacak? TV8 Pişti programı yayın tarihi ve sunucuları
Alev Alev dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Bim market indirimli Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı?
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
Ziraat Bankası, borcu olan vatandaşlar için 20 bin TL’ye varan özel dijital kredi fırsatı
Emekliye 2020'de aile yardımı var mı? Emekli 2020 aile yardımı ne kadar ödenecek?
Masterchef Nalan Toprak kimdir? Yarışmacı Nalan Toprak hakkında bilgiler
Çiftçi destekleme ödemeleri tarihleri belli oldu! İşte çiğ süt ve diğer çiftçi destek ödeme tarihleri
Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları ve konusu
Menajerimi Ara bugün var mı, yok mu neden yok? 15 Kasım Pazar 2020 Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm bu hafta neden yok?
Love Alarm 2.Sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon konusu ne?
İŞKUR TYP aylığı kaç paradır? 2020 İŞKUR program ve maaş tutarları
Kırmızı Oda 1 Ocak 2021 Cuma yeni bölüm yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TRT Kuran'ı Güzel Okuma Yarışması başvuru nasıl yapılır? WhatsApp başvuru numarası
Amazon prime dizileri ve filmleri nelerdir? Amazon prime aylık abonelik ücreti ne kadardır?
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 31 Aralık 2020 Perşembe
Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? TRT yeni dizisi için tarih bekleniyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.