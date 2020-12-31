İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...

Gain TV Terapist konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

Gin TV platformunda yayın hayatına başlayacak olan Terapist dizisi merak edilmeye başlandı. Yeni dijital platformu olan Gain TV üzerinden yayına başlayacak olan Terapist dizisinde rol alacak olan oyuncular ve dizinin konusu araştırılmaya başlandı.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:36
Gain TV Terapist konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Takip Et:

Türkiye’de 2021 yılında itibariyle seyircilerin karşısında yer alacak. Gain Medya platformunda yayınlanacak olan bir başka yapımın Terapist olduğu açıklandı. Platformda ilk dizi olan 10 Bin Adım dizisinin açıklanmasında 1 ay sonra Terapist dizisinin de yer alacağı açıklandı.

Gain TV Terapist ne zaman başlayacak?

Terapist dizisi Mart ayında yayınlanacak. Terapist dizisinin oyuncuları Gain medya platformunda izleyici ile buluşacak Terapist dizisinin oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Çağdaş Onur Öztürk, Muhammet Uzuner ve Murat Kılıç gibi önemli isimler yer alacak.

Zeynep Çamcı 1986 doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Okulu mezunudur. Zeynep Çamcı, ilk olarak ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar tarafından ekranlara taşınan Recep İvedik 2 filminde rol aldıktan sonra birçok farklı eserde yer alarak kariyer basamaklarını tırmandı. Adı Zehra, Kara Yazma ve Seviyor Sevmiyor dizilerinin başarısız olması Çamcı’nın da kendini gösterememesine de neden oldu. Gain platformundaki Terapist dizisi ile yakında ekranlarda olacak.

Çağdaş Onur Öztürk

Çağdaş Onur Öztürk 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldıktan sonra Sakarya Fırat dizisinde oyunculuk kariyerine adım attı. Öztürk, Yaz’ın Öyküsü, Kuzey Güney ve Diriliş Ertuğrul gibi önemli projelere katılarak oyunculuk becerilerini herkese gösterdi.

Muhammet Uzuner

Muhammet Uzuner son olarak Puhu TV’de yayınlanan Gün On 4'te sahne aldı. 1965 doğumlu deneyimli oyuncu Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Halef ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan Uzuner, Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde kendinden epey söz ettirmiştir.

Murat Kılıç

Murat Kılıç 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu üniversite yıllarından beri oyunculuğa ilgi duymaktadır ve uzun yıllar İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır. Sonrasında Baba Ocağı ve İki Aile gibi dizilerle televizyon hayatına girdi ve başarılı performansını herkese gösterdi.



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gain TvTerapist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Gain TV Terapist konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne demektir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabiri ve anlamı
FOX TV Şahane Hayaller filmi konusu ve oyuncuları
Kim ne zaman aşı yaptıracak? Aşı yapılacak tarih nereden öğrenilecek? E-nabız aşı takibi
2021 yaşlı aylığı (65 yaş maaşı ) ne kadar zam geldi, ne kadar oldu? Ocak 2021 65 yaş maaşı ne kadar verilecek?
2021 votka fiyatları ne kadar oldu? Güncel votka markaları ve fiyatları
Devletten kiracılara müjde! 2021 senesinde kiracılara 1150 TL devlet desteği!
2021 Şarap fiyatları ne kadar oldu? Güncel şarap markaları ve fiyatları
Gain TV Gözde Akpınar kaç yaşında? Gözde Akpınar mesleği ne?
Milli Piyango 2021 Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ne zaman? Yılbaşı bileti saat kaça hangi kanalda çekilecek?
Sicil Affı düzenlemesi yapılacak mı? 2019'da sicil affı çıkar mı? Banka sicil affı düzenleme detayları
Otobüsle şehirler arası seyahat tamamen yasaklandı mı, kısıtlama ve yasak detayları neler? Seyahat için nerden izin alınmalı?
Retro nedir? 2019 Retro ve bitiş tarihleri
Türkiye'de aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Aşı yaptırmak istemeyene yapılacak mı? Covid19 aşısı eczanelerde satılacak mı?
John Wick 4 filmi ne zaman vizyona çıkacak, tarih belli oldu mu?
Pedofili neye denir, anlamı nedir?
2021 engelli maaşı ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?
Google DOODLE 202 yılbaşı ne demek, ne anlama geliyor?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2020 Evlenme yeterlilik belgesi
Yeni Yıl şarkısı Yeni Yıl Yeni Yıl Bizlere Kutlu Olsun şarkı sözleri ve videosu
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.