Gain TV Terapist konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

Türkiye’de 2021 yılında itibariyle seyircilerin karşısında yer alacak. Gain Medya platformunda yayınlanacak olan bir başka yapımın Terapist olduğu açıklandı. Platformda ilk dizi olan 10 Bin Adım dizisinin açıklanmasında 1 ay sonra Terapist dizisinin de yer alacağı açıklandı.

Gain TV Terapist ne zaman başlayacak?

Terapist dizisi Mart ayında yayınlanacak. Terapist dizisinin oyuncuları Gain medya platformunda izleyici ile buluşacak Terapist dizisinin oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Çağdaş Onur Öztürk, Muhammet Uzuner ve Murat Kılıç gibi önemli isimler yer alacak.

Çağdaş Onur Öztürk

Zeynep Çamcı 1986 doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Okulu mezunudur. Zeynep Çamcı, ilk olarak ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar tarafından ekranlara taşınan Recep İvedik 2 filminde rol aldıktan sonra birçok farklı eserde yer alarak kariyer basamaklarını tırmandı. Adı Zehra, Kara Yazma ve Seviyor Sevmiyor dizilerinin başarısız olması Çamcı’nın da kendini gösterememesine de neden oldu. Gain platformundaki Terapist dizisi ile yakında ekranlarda olacak.

Çağdaş Onur Öztürk 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldıktan sonra Sakarya Fırat dizisinde oyunculuk kariyerine adım attı. Öztürk, Yaz’ın Öyküsü, Kuzey Güney ve Diriliş Ertuğrul gibi önemli projelere katılarak oyunculuk becerilerini herkese gösterdi.

Muhammet Uzuner

Muhammet Uzuner son olarak Puhu TV’de yayınlanan Gün On 4'te sahne aldı. 1965 doğumlu deneyimli oyuncu Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Halef ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan Uzuner, Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde kendinden epey söz ettirmiştir.

Murat Kılıç

Murat Kılıç 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu üniversite yıllarından beri oyunculuğa ilgi duymaktadır ve uzun yıllar İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır. Sonrasında Baba Ocağı ve İki Aile gibi dizilerle televizyon hayatına girdi ve başarılı performansını herkese gösterdi.