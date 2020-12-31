2021 yılında yayın hayatına başlayacak olan dijital platform Gain, şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Gain Medya, seyircilere birbirinden farklı yapımlar sunmaya hazırlanıyor. Bunlardan biride Youtube’da çokça takipçisi bulunan Şokopop programı oldu.

Gain TV Şokopop ne zaman başlayacak?

Gain Tv 30 Aralık 2020’de yayınlanan reklamı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Merakla beklenen dijital platform mobil uygulamasını da erişime açtı. Böylece yayın hayatına başlamaya hazır olan Gain TV, Şokopop programını Ocak ayında yayınlayacak.

Şokopop konusu ne?

Şokopop, magazin dünyasında yaşanan kavgaları, polemikleri ve skandalları komik bir tarzda anlatıyor. Seda Sayan’ın kadırgalı yıllarının ‘Bir Bacının Anatomisi’ başlığı ile anlatan Şokopop, sosyal medyada çok beğeni toplamıştı.