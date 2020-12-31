2021 yılında yayın hayatına başlayacak olan dijital platform Gain, şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Gain Medya, seyircilere birbirinden farklı yapımlar sunmaya hazırlanıyor. Bunlardan biride Youtube’da çokça takipçisi bulunan Şokopop programı oldu.
Gain TV Şokopop ne zaman başlayacak?
Şokopop konusu ne?
Şokopop, magazin dünyasında yaşanan kavgaları, polemikleri ve skandalları komik bir tarzda anlatıyor. Seda Sayan’ın kadırgalı yıllarının ‘Bir Bacının Anatomisi’ başlığı ile anlatan Şokopop, sosyal medyada çok beğeni toplamıştı.
Son Güncelleme: 31.12.2020 18:54