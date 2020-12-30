Gain TV Mücbir Sebepler Yılbaşı konukları kimler?

Instagram’da Mart 2020’de başlayan ve daha sonrasında büyük bir ilgi ile takip edilen Mücbir Sebepler programı Gain TV’ye transfer oluyor. Yapılan 100’den fazla yayın ile milyonlarca izleyici sayısına ulaşan Bartu Kuçukçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın yayınları yeni dijital içerik platformu olan Gain TV’de yayınlanacak.

Mücbir Sebepler Yılbaşı Özel Bölümü ile Gain TV’de yayınlanmaya başlayacak program Ocak ayı ile birlikte Gain TV’de olacak.

Gain TV Mücbir Sebepler nasıl izlenir?

Ülkemizde Ocak ayı birlikte yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital içerik platformu olan Gain TV, Mücbir’i transfer ederek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2020 yılında büyük bir ilgi ile takip edilen Mücbir Sebepler Programı yeni yıl özel programında 2021 yılına girmek yerine farklı bir format ile 1991 yılına giriş yapacak.

Mücbir Sebepler Yılbaşı Özel programı konukları kimlerdir?

Mücbir Sebepler programı 31 Aralık Perşembe günü saat 22.00’da Gain TV’de olacak.

Gain TV nedir?

Ülkemizin 2021 yılında duyurulacak olan ikinci dijital içerik platformu olan Gain TV 30 Aralık 2020’de yayın hayatına başlayacak. Gain TV, özgün içerikler ve ünlü isimlerin programları ile tanıtımı yapıldıktan sonra kullanıcılara farklı bir deneyim sunmak istiyor. 30 Aralık 2020’de duyurulacak olan Gain TV, Google Play store ve AppStore üzerinden tanıtılacak.