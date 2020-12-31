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Gain TV Gözde Akpınar kaç yaşında? Gözde Akpınar mesleği ne?

son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Gain TV'nin kurucusu olan Gözde Akpınar gündemde yer almaya devam ediyor. Sosyal medyada adını sıkça duyduğumuz Gain TV'nin kurucusu olan Gözde Akpınar'ın hayatı merak konusu oldu.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:19
Gain TV Gözde Akpınar kaç yaşında? Gözde Akpınar mesleği ne?
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Betek Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar, Gain medya'nın kurucusudur. Gözde Akpınar medyaya verdiği demeçte: "uzun süredir incelediği ve gönlünde yatan bir iş" ifadelerini kullanmıştır.

Gözde Akpınar kimdir?

Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 40 yaşındadır. Akpınar, Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okudu, ardından İstanbul Birgi Üniversitesi İşletme ve Yönetim Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. İngiltere'de, Portsmouth Üniversitesi'nde çekici aynı bölümden mezun olan Akpınar, Türkiye’ye döndükten sonra Betek Grup'ta çalışmaya başladı.

Gözde Akpınar, Betek Grubu'nun kadın, eğitim ve çevre başta olmak üzere birçok farklı alanında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

Filli Boya Bilim Kampı projesi, Gözde Akpınar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen projelerden biridir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde, TÜBİTAK-TÜSSİDE ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin desteğiyle hayata geçirilen projenin hikayesi, toplumdaki kadınları güçlendirmek ve kendi gücünü fark etmesini sağlamaktır.

Proje; sosyal, politik ve ekonomik alanlarda kadının konumunu güçlendirmek için en önemli faktörlerden biri olan fırsat eşitliği ve eşit eğitime odaklanıyor.

Gözde Akpınar, Gain medyasının kendi yayın akışı olduğunu, 1-20 dakika aralığında farklı içerik ve kategoriler sunduğunu, kendi yayın akışı dışında kişiyi bilen ve akıştaki kişinin tercihlerini dikkate aldığını söyledi.



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:19
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