Gain Terapist dizisi 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Türkiye’de işlev görmekte olan yeni dijital dizi ve film platformu Gain tarafından yapılan; psikolojik gerilim türündeki mini dizisi Terapist izleyiciler ile buluşturuldu. 7 bölüm olması planlanan mini dizinin 6. Bölümü de yayınlandı. Bunun üzerine 7’nci bölümün çıkış tarihi birçok kişi tarafından merak edilir oldu.

Terapist dizisinin konusu ne?

Geçmişinden gününe etki etmekte olan olayları gün yüzüne çıkartmaya çalışırken daha öncesinde orada olduğunun hiç farkında olmadığı birçok gerçekle yüzleşecek olan terapist Çetin. Birbirinden farklı psikolojik sorunları bulunan şüpheli kişilerin hayat hikayelerini konu almaktadır. Dizinin yönetmenlik koltuğunda ise gerek yerli gerek yabancı film festivallerinden ödül alarak adından söz ettiren Zeynep Dadak bulunuyor.

Terapist oyuncu kadrosu

Terapist dizisinde izleyici ile buluşan ana karakterleri; Dolunay Soysert, Onur Özütrk, Muhammed Uzuner, Zeynep Çamcı, İlayda Alişan ve Murat Kılıç canlandırıyor.

Terapist dizisinin 7’nci bölümünün yayın tarihi

Terapist adlı yapımın 6’ncı bölümü de izleyicisi ile buluştu. Salı günlerinde yeni bölümlerini yayınlayan dizinin 7’nci bölümünün yayın tarihi ise 2 Şubat olarak olması beklenmektedir.